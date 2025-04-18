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「非時機」 總商會新民黨煞停訪美 鄭雁雄促港履「鬥爭任務」 把中央期望變實際行動

【明報專訊】中美關稅戰陰霾下，香港總商會和新民黨煞停訪美行程。總商會原定下周訪美，會見當地商界及爭取約見商貿官員，但行程決定取消。總商會回覆查詢時說考慮當前情况，決定將訪美行程延至下半年。新民黨表示，原先籌劃訪問美國，現決定延至更平靜的時機。同日，中聯辦主任鄭雁雄提及與美國「鬥爭」，提出「香港鬥爭的職責任務」，特區政府要「落實好中央要求」及「把中央期望變成實際行動」。

李：凝聚一切力量鬥爭

特首李家超昨出席人大政協座談會後，在社交網站引述與會者提出「準備好打持久戰」。他強調「政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭」。

總商會原欲晤商貿官 延至下半年訪

總商會原定派出商界高層代表團，下周四（24日）起先到訪美國達拉斯，見證國泰航空開通往來香港及當地航線，其後轉到華盛頓及紐約，會見當地商會、企業、智庫及港商，亦爭取約見商貿部門官員。總商會日前仍計劃如期出發，昨公布取消，訪美行程延至下半年。國泰達拉斯首航會繼續，但原定當日在港舉行的慶祝儀式取消。據悉，新民黨原定最快本月訪問華盛頓，並可能與當地國會議員甚至官員會面，亦決定延期。

另邊廂，香港美商會下周舉辦峰會，美國前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、中國外交部駐港特派員崔建春、美國駐港澳總領事梅儒瑞將出席並致辭。截至昨日，峰會議程暫未有變動。

商界有聞收提示 總商會：無收過

港澳辦主任夏寶龍於4月15日「全民國家安全教育日」活動上炮轟美國加徵關稅。商界聽聞事後有人收到提示，不要在此時訪美。有商界中人表示，有人提出現時不是訪美的時機，總商會憂節外生枝，故暫緩訪美。

香港總商會總裁楊偉添回覆本報稱，自己無收過任何提示，純粹是聽到會員聲音及評估中美局勢。他表示，總商會上次訪美已是7年前，原希望向當地商界解釋香港新發展，目前可待局勢明朗一點再前往。

盛智文憂訪美被當示弱

總商會代表、經民聯商界議員林健鋒前日說不應拒絕民間交流。他昨日說，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，因而延後訪美行程。

蘭桂坊創辦人盛智文說，月前曾考慮隨團赴美，但認為此時並非合適時機，認為香港現應保持低調。他說，此時訪美反而可能被美國政府視為示弱，「說到中國派商人來嘗試商討交易」，就算見到美國官員，「對方也沒有實權，只是浪費時間」。

中聯辦昨發稿表示，鄭雁雄主持學習夏寶龍講話會議並作領學發言，新聞稿中18次提及「鬥爭」。鄭形容，夏的演辭激發香港社會的鬥爭意識，喚起對「親英怕美情結」的反思，呼籲「進一步堅定對美鬥爭的必勝信心」。他強調「全面落實好中央要求，全力支持行政長官及特區政府把中央期望變成實際行動」。

李家超昨率政務司副司長卓永興等官員出席「團結應對美國歪理濫施關稅」座談會。他會後在社交網站稱，香港奉行自由貿易不會變，特區政府已向世貿組織就美關稅提出申訴。卓永興會後在社交網站批評「美國對我國發動恐襲式的貿易戰」，「千萬不要對美國抱有任何幻想」。人大常委李慧琼稱，社會要「形成對外鬥爭的堅強後盾」，同時加強多邊貿易伙伴合作。

政府會後發稿引述與會者說「香港不會低頭，更會堅定以化危為機的態度面對挑戰」、「開拓貿易新藍海、維護經濟安全」。

明報記者

（關稅戰）

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