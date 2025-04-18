美日非常規貿談 未談匯率先論分攤軍費

特朗普親落場稱「重大進展」

赤澤先在白宮橢圓形辦公室跟特朗普會晤50分鐘，隨後跟美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾會談了75分鐘。赤澤會後未有交代談判內容詳情，僅指特朗普視日本為關稅談判「首要對象」；他要求美方撤回汽車和鋼鋁等關稅，又相信美方希望在90天內跟日本達成協議。

石破茂表示，赤澤向他匯報在會談上就日本產業、美日兩國投資、擴大就業等影響，闡釋了日方想法，並強烈要求美方糾正一系列關稅措施。

日方被動 面臨艱難談判

《朝日新聞》周四引述日本政府相關人士報道，特朗普見赤澤時明言目前駐軍軍費等美日安全保障合作現狀「不公平」。曾任日本防相的執政自民黨政務調查會長小野寺五典同日表示，軍費分擔等安保談判將在今年秋季左右正式展開。

特朗普突然宣布將親身參與談判，共同社分析稱，這反映美方急於在短期內取得具體成果，對其而言能否以關稅為籌碼迫使日方讓步成為今後同各國和地區談判的試金石；而有別於在常規貿易談判中雙方尋求相互妥協降低關稅，華府現正試圖觀望日本等各國能提出怎樣的條件來換取調低關稅，指日方將難避免「被牽着走的局面」，可能面臨艱難談判。

政治風險顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯（Tobias Harris）預料，當美方真的開始提出增加農業進口，以及放寬汽車監管等要求，談判將變得爭持激烈，難以迅速達成協議。

美日談判之際，日本財相加藤勝信接受路透社專訪，稱憂慮特朗普關稅措施引發的金融市場動盪會影響日本以至全球經濟。預期加藤計劃下周飛往華盛頓出席國際組織會議期間亦將跟貝森特會面，繼續美日談判並討論匯率問題。

（路透社/共同社/朝日新聞/華爾街日報）

（關稅戰）