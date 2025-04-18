Nvidia CEO黃仁勳再訪北京 盼續合作

獲何立峰接見 晤DeepSeek始創人

知情人士告訴FT，黃仁勳的行程亦包括跟DeepSeek等Nvidia的中國客戶會面，討論設計應後者需求，同時符合中美監管規例的新晶片。知情人士指，美國商務部周二宣布Nvidia未來出口H20晶片須取得許可證後，黃仁勳方敲定訪華行程。

新華社昨報道，何立峰會見黃仁勳時指出，中國始終是外資企業投資和貿易的沃土，歡迎美資企業深化互利合作。黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

眾院促Nvidia交代DeepSeek獲晶片

此外，美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會周三發表報告，指利用Nvidia晶片訓練模型的DeepSeek已對美國國安構成「嚴重威脅」。報告指出，據報DeepSeek開發時使用超過6萬顆Nvidia晶片，可能是透過規避美國出口管制的方式取得。該委員會的正副主席已去信Nvidia，要求交代DeepSeek是否並如何獲得美國受出口管制晶片。

Nvidia強調嚴格遵守政府的限制出口指示，否認報告指須為晶片涉不當落入中國企業之手負責。

（金融時報/觀察者網）

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