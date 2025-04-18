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Shein Temu售美貨品下周起加價

【明報專訊】因應美國總統特朗普推出「對等關稅」及取消小額包裹免稅政策，中國跨境電商Shein和拼多多子公司Temu近期大削在美國的廣告開支，並於下周五（25日）起提高美國客戶的貨品價格。

Shein和Temu近日向美國客戶表示，由於近期全球貿易規則和關稅的變化，公司營運成本有所上升，為了在不影響品質的情况下繼續提供顧客喜愛的商品，故決定調整價格。

大削在美廣告開支 衝擊社交平台

此外，Shein和Temu也大幅削減在美國的廣告開支。據市場情報平台Sensor Tower估算，Temu截至4月13日的前兩周，其在Meta、X和YouTube等平台上的支出較上月平均減少31%；Shein在同期的日均廣告支出也減少了19%。網上廣告公司Smarter Ecommerce數據也顯示，自4月9日關稅廣泛生效以來，Temu已在Google的購物平台削減了所有支出。

這兩家零售商在新冠疫情期間業務起飛，削弱亞馬遜在內的競爭對手，他們減少廣告開支，對Meta等社交平台衝擊較大。銷售情報公司WARC的數據情報主管麥克唐納稱，削減廣告對這兩間企業也會造成影響，因它們缺乏足夠品牌忠誠度，「他們需要不斷賣廣告來留住客戶」。

（金融時報/BBC）

（關稅戰）

相關字詞﹕廣告 美國 中國 關稅戰 電商平台

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