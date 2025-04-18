彭博：華提貿談先決條件 促美展尊重 京稱「解鈴還須繫鈴人」 要求停極限施壓

報道指華籲正視國安關切台灣問題

彭博社報道，相較特朗普尋求中國國家主席習近平直接致電他，中方希望雙方領袖的對話能帶來明確成果。報道引述一名熟知北京想法的消息人士稱，中方認為談判的最重要先決條件是確保接觸在尊重的基礎上展開，雖然特朗普本人有關習近平的公開表態相對溫和，但其他官員的言論則較強硬，令中方不確定美方的實際立場為何。彭博社指後者包括美國副總統萬斯本月初接受傳媒訪問時曾脫口而出「中國鄉巴佬」（Chinese Peasants），中方消息人士指特朗普未有出面否認相關言論，北京視之為他縱容旗下官員那樣做。

上述消息人士又指，中方也希望美方準備好處理其核心關切，當中最重要的，是中國官員普遍認為美國的政策意圖在於「圍堵與壓制中國現代化進程」。中方亦希望美國正視其國家安全關切，特別是台灣問題。

盼美立場一致 派對口官員談判

最後，北京希望美方能指派一名具分量的代表監督談判，中方雖然對人選沒有偏好，但期望他確實有話語權，且獲特朗普授權行事。消息人士表示，中方官員理解特朗普或想親自領導談判，但他們認為最理想是由兩國元首指定的官員主導磋商，以確保最終能促成一場具實質成果的峰會。

法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam說：「現在可以更清楚地看出中國的訴求：尊重、一致性，以及一位對口官員。那麼接下來要看美方能否滿足這些要求了。不過這仍然很困難——尤其是當美國的目標是遏制中國崛起的情況下。」

美國白宮發言人周二引述總統特朗普表示，「現在球在中國一方」，呼籲中方須首先接觸美方才會開啟談判。中國商務部發言人何詠前昨表示，商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通，中方一直明確對磋商持開放態度。她說，解鈴還須繫鈴人，單邊加徵關稅措施完全由美方發起，敦促美方立即停止極限施壓、停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。

據商務部昨發布的新聞稿，中方在南非開普敦舉行的20國集團（G20）發展工作組第二次會議上批評美「對等關稅」政策，呼籲G20成員加強團結，克制使用貿易限制措施，反對貿易保護主義，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

華擬聯國指控美關稅武器化

路透社周三報道，中國將於下周三（23日）召開的聯合國安理會非正式會議，指控美國將關稅武器化的霸凌行徑，全部聯合國193個成員國獲邀出席。會議的概念說明文件特別批評美國加徵關稅，「所有國家，特別是發展中國家，都是單邊主義及霸凌行徑的受害者」。文件中寫道：「美國將關稅武器化，作為極端施壓的工具，嚴重違反了國際貿易規則，對世界經濟及多邊貿易體系造成重大衝擊與動盪，給全球和平與發展努力蒙上陰影。」

（彭博社/路透社）

（關稅戰）