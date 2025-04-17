網購騙案年增三成 15%涉演唱會票失1800萬元 有個案被騙百萬 警籲提防訛稱售內部票

4%網購騙案涉「彈票」 慎辨帳面及可用結餘

網購騙案去年佔科技罪案34.1%，涉約3.56億元，較前年飈87%。最大宗個案涉及61歲男商人，他去年7月在微信認識騙徒，兩人改用WhatsApp聯繫，騙徒聲稱可用優惠價錢兌換人民幣，並將約300萬港元支票存進事主戶口，事主遂把約280萬元人民幣匯款至騙徒外地戶口，其後獲銀行通知「彈票」才報警。

刪逾萬可疑專頁及用戶 拘萬人涉串謀詐騙

去年逾4%網購騙案與「彈票」相關，涉近2200萬元。網罪科總督察梁以德稱，部分人對戶口結餘存誤解，帳面結餘或戶口結餘可能包括未結算的支票或交易款項，可用結餘才是可供提取的款項，提醒謹慎分辨。

部分網購騙案涉facebook偽冒專頁及二手買賣平台Carousell。警方去年移除逾1.1萬個可疑專頁或用戶，並以串謀詐騙等拘捕10,496人；今年首季移除逾2000個可疑專頁或用戶，首4個月拘逾200人。

香港電商協會會長李基銓建議買賣雙方使用第三方購物平台網購，並採用第三方支付平台付款，否則脫離平台監管會增加交易風險。