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網購騙案年增三成 15%涉演唱會票失1800萬元 有個案被騙百萬 警籲提防訛稱售內部票

【明報專訊】本港去年錄得11,559宗網購騙案，按年增29.2%；其中逾15%、逾1700宗與演唱會門票有關，涉款近1800萬元，最大損失個案被騙近百萬元。該名40歲本地女子去年4至5月經Telegram群組買演唱會票，但無收到門票被騙300元；其後自稱娛樂公司職員聯絡她，誘使她以折扣優惠購買多張門票，再用多個藉口要求過數，結果事主一個月內轉帳256次，涉款近百萬。網罪科網絡安全組警司陳純青稱，大型活動隨着啟德體育園開幕陸續舉辦，料騙徒看準機會訛稱售內部門票，呼籲市民小心。

4%網購騙案涉「彈票」 慎辨帳面及可用結餘

網購騙案去年佔科技罪案34.1%，涉約3.56億元，較前年飈87%。最大宗個案涉及61歲男商人，他去年7月在微信認識騙徒，兩人改用WhatsApp聯繫，騙徒聲稱可用優惠價錢兌換人民幣，並將約300萬港元支票存進事主戶口，事主遂把約280萬元人民幣匯款至騙徒外地戶口，其後獲銀行通知「彈票」才報警。

刪逾萬可疑專頁及用戶 拘萬人涉串謀詐騙

去年逾4%網購騙案與「彈票」相關，涉近2200萬元。網罪科總督察梁以德稱，部分人對戶口結餘存誤解，帳面結餘或戶口結餘可能包括未結算的支票或交易款項，可用結餘才是可供提取的款項，提醒謹慎分辨。

部分網購騙案涉facebook偽冒專頁及二手買賣平台Carousell。警方去年移除逾1.1萬個可疑專頁或用戶，並以串謀詐騙等拘捕10,496人；今年首季移除逾2000個可疑專頁或用戶，首4個月拘逾200人。

香港電商協會會長李基銓建議買賣雙方使用第三方購物平台網購，並採用第三方支付平台付款，否則脫離平台監管會增加交易風險。

相關字詞﹕演唱會 網購 香港電商協會 警方 彈票黨 網購騙案

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