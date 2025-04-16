夏籲記反修例教訓 指亂港分子隱匿人群 劉兆佳：思想戰要爭民心 毋須下下拉人

陳國基稱軟對抗難法律處理

港澳辦主任夏寶龍在主旨講話提醒，「忘記歷史就意味着背叛」，本港必須牢記修例風波慘痛教訓。他稱反中亂港分子並無被消滅，部分逃到國外興風作浪，部分偽裝成普通市民，「隱匿在社會人群中伺機禍亂香港」；若有人認為只要發展經濟就無安全問題，屬掩耳盜鈴、自欺欺人。

特首李家超認為本港要時刻緊記2019年「黑暴」餘波未結束，反中亂港分子仍妄圖死灰復燃，仍然「軟對抗」、煽動厭惡和憎恨。

陳提軟對抗4方面危害 4方面着手

在主題講座環節，陳國基稱「軟對抗」滲透教育、文藝、宗教、大眾傳播、網絡世界等層面，存4方面危害，包括透過散佈假消息，曲解正面發展和惠民政策，阻撓政府施政；藉個別意外或發展項目借題發揮，推動激烈反政府行動；以維護人權、自由和民主等作幌子，令外國對港產生不符實際的不良認知；濫用言論、文化藝術、創作自由等荼毒市民。

對於如何應對，陳國基在總結時提到可從4方面着手，首先從治理體系杜絕「軟對抗」的空間，其中正修訂《職工會條例》，以防工會再成「反中亂港」活動的工具；第一時間駁斥謠言、澄清真相 ；政府制定政策或規劃項目時要做好溝通；加快塑造與愛國愛港、一國兩制相適應的社會主流價值觀。

鄧炳強：逾200次反駁失實偏頗報道

同場發言的保安局長鄧炳強提到，自《港區國安法》實施，局方對失實言論及偏頗報道反駁逾200次，而加強蒐集情報、完善法律等都是應對「軟對抗」的策略。教育局長蔡若蓮稱會不時檢視及完善國安指引，與學校聯繫，並嚴肅處理懷疑「軟對抗」行為和外部勢力巧立名目的滲透活動。

劉兆佳向本報稱，本港目前最大國安危機來自美西方國家及其盟友，繼續利用香港為「棋子」，包括發放不實輿論、「另類解讀」一國兩制及扶持潛逃海外者等，藉破壞本港穩定投資環境打壓中國。他認為「軟對抗」並非一定涉及違法事情，政府應透過宣傳教育、駁斥及提供真實消息，讓社會了解實况，避免港人受虛假信息影響。