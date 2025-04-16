夏寶龍籲商界當主力軍 「賣國無好下場」 斥美「不是要我們的稅，是要我們的命」

被問到中央對美態度是否較昔日強硬，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，目前美國不僅是從經濟打壓中國，而是威迫利誘其他國家遏制中國，故在這場「國運之戰」要團結包括本港在內的各界，令美國知難而退，與中國和平共處。

要讓美鄉巴佬哀鳴 談風骨引霍英東

特區政府昨舉行「全民國家安全教育日」開幕典禮，夏寶龍以視像發表主題演講，他說港商霍英東曾組織船隊突破美西方封鎖，向內地運送大量戰略物資；改革開放後，港澳同胞亦率先北上投資興業。他說，在大是大非面前，堅定地與國家站在一起「是中國人應有的風骨和氣節」，「在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的」，人民不會答應，「絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名」。

他稱美國再三打壓香港，只會加速其在港代理人滅亡，「讓美國那些鄉巴佬們，在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」他說，若以為向美國獻媚、跪低及求饒能換來和平、尊重及發展，是極其幼稚；歷史與現實反映背叛祖國及香港者「永遠不會有好下場」。

李家超：美打擊成狂態 港續零關稅

同場的特首李家超形容美國打擊中國和香港已變成「狂態」，最近更心血來潮拿貿易作武器，對港施加「對等關稅」，重申本港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。

劉兆佳：中央盼工商界顧國家 關稅戰企硬

對於引用霍英東等事例是否反映中央對長和擬售巴拿馬港口的看法，劉兆佳表示夏寶龍並無指名道姓，但交易反映美國明顯想控制巴拿馬港口的動機，中央盼工商界顧及國家民族利益而抉擇。他說，在關稅戰上，中央期望工商界一同「企硬」、拒讓步，國家會支援業界，否則即使向美方的不公平及不合理條件低頭，亦不會獲美國善待。

廠商會會長盧金榮稱，當前國際經貿和地緣政治局勢日趨複雜，美國保護主義和關稅壁壘擾亂全球經濟秩序，亦企圖削弱本港作為單獨關稅區及自由港優勢。他認同夏寶龍提到，本港工商界須正確認識自身事業與香港及國家發展的關係，以更有力的實際行動建設香港，壯大經濟實力，築起穩固屏障。

受美制裁 夏讚官員「捨小我為大我」

另外，美國本月初宣布制裁律政司長林定國等6名香港及中央駐港官員，指他們破壞香港自治及以國安法律「打壓」海外人士。夏寶龍指斥，美國炮製《2025年香港政策法報告》制裁官員，「再次暴露其霸道霸凌的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里」。他稱，許多公職人員在本港維護國安工作中受美國無理制裁「毫不畏懼、義無反顧、堅定履職」，在國家利益、民族大義面前「捨小我為大我」，用實際行動愛國護港，為他們感驕傲和自豪。

國安公署署長董經緯強調，國家利益高於一切，「沒有戰勝不了的敵人，沒有克服不了的困難」；面對威脅訛詐絕不能得軟骨病、患恐懼症。他說國家安全從來不是別人恩賜，「獻媚沒有出息，跪低沒有出路，求饒只會出局」。他批評美國政客把國內問題國際化、經貿問題政治化，以各種藉口野蠻干預、濫施關稅及強加制裁，肆無忌憚抹黑、詆譭、威脅香港國安法治。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676