彭博：長和43港口買家由意大利家族主導 巴拿馬港口仍貝萊德牽頭收購 仍存變數

交易正進行 還待盡職審查

報道稱巴拿馬港口的交易佔長和出售陸港以外港口總交易價值的4%。消息人士對彭博表示，由於交易正在進行，因此最終交易內容、收購財團的持股結構等細節仍會有變化；有關交易仍需等待盡職審查，以及港口所在地的監管機構批准。

長和及貝萊德均未有回應彭博的查詢。受有關消息帶動，加上港股市場昨日做好，長和股價昨日再升越40元以上，收報41.1元，升3.27%。

稱近10競購方 Aponte家族「老相識」

報道稱今次交易有不到10家競購方參與，最終Aponte家族相關財團獲選中，部分原因是該家族與長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠是「老相識」，長和亦認為，把相關港口交到Aponte家族手中會得到妥善管理。

報道又引述一名消息人士表示，買方承諾維持港口的管理和現行營運規則不變。根據本報最新資料顯示，現時Aponte家族為首的MSC在TiL持股共60%股權，GIP約持股30%，新加坡政府投資公司（GIC）則持有10%（見圖）。

長和於上月4日發出通告，主動披露擬出售陸港以外的港口資產，予由貝萊德、GIP及TiL組成的財團，事隔約一星期後，港澳辦、中聯辦等轉載《大公報》的評論文章，批評有關交易，消息亦拖累長和股價由3月6日的高位52.95元，反覆下跌至上周三曾低見37.45元，累積跌幅近三成。