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華爾街日報：美盟友多未響應堵華 反加強關係

【明報專訊】《華爾街日報》周日（13日）報道，因同被加徵關稅，美國的盟友和伙伴暫時大多未應特朗普政府呼籲參與經貿圍堵中國，反而跟北京加強關係。有內地學者質疑，認為其他國家須在中美之間「選邊站」的想法錯誤。

泰學者：特朗普施壓長遠予華「黃金機會」

美國財長貝森特上周呼籲正跟美國作關稅談判的70多個國家及地區「集體應對」中國，其他華府官員亦提議聯手阻止中國發展先進科技和貿易。然而，歐盟在美方公布「對等關稅」後即由歐盟委員會主席馮德萊恩跟國務院總理李強視像通話，商討中國電動車在歐銷售的爭議。

《華爾街日報》指出，許多國家的最大貿易伙伴是中國而非美國，例如澳洲對美出口規模僅是對華出口的15%，即使安全上依賴美國的亞太盟友，亦正質疑美方可靠度。泰國朱拉隆功大學國際政治學者蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為，特朗普強硬施壓短期內或能迫使盟友和伙伴讓步，但中長期而言只會被疏遠，並為中國提供「黃金機會」。

歐議員：華府屢煩擾不代表需突贊同京

對中共持批判態度的法國籍歐洲議會議員格塔（Bernard Guetta）認為，問題在於特朗普政府從未向歐盟釋出善意，反而不斷煩擾，但這不代表歐盟需突然贊同北京。德國下屆執政黨基民盟的國會議員齊佩利烏斯（Nicolas Zippelius）也稱不必立即倒向中國，而應優先跟志同道合國家加強貿易。

澳洲前總理特恩布爾稱，現時盟友跟美國雖未必分享共同價值，但仍有共同利益，論及美國同盟體系終結實言之過早。

內地學者：「須在中美間選邊站」想法錯

網媒「中國簡報」創辦人沈詩偉形容：「美國正在築牆而中國在架設橋樑。」清華大學戰略與安全研究中心特約專家周波指出，要求各國在中美之間選邊站的想法完全錯誤，「沒有國家是愚蠢的，它們一直在對冲」。周波稱今時今日各國是按議題選陣營，而非考慮陣營內有什麼國家。

（華爾街日報）

（關稅戰）

相關字詞﹕美歐貿易戰 中美關稅戰 美歐關係 中美角力 關稅戰

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