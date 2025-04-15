特朗普預告藥稅 「不容半導體業受制華」 關稅談判 美部長：已經中間人接觸中方

習近平正訪越 特朗普稱中越「商討如何損美」

特朗普昨日再預告藥物關稅會在「不久將來」公布，又將Nvidia宣布擬聯同台積電等在美建廠生產晶片等歸功於關稅。他另外談及中國國家主席習近平國事訪問越南，聲言中越兩國「商討如何損害美國」。

特朗普周一在白宮會見薩爾瓦多總統後回應傳媒，表示預期會在「不久將來」（not-too-distant future）就進口藥物實施關稅。特朗普確認已跟蘋果公司行政總裁庫克商討過，表示透過暫時豁免部分對華關稅來「幫助」對方，「我不想傷害任何人，但最終結果會是我們要令國家重返偉大地位」。他又表示計劃為汽車製造商提供短暫的汽車關稅豁免，畢竟這需要重整供應鏈，「它們需要一點點時間」。

Nvidia偕台積電等美建廠房 特歸功關稅

同日較早前，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia宣布，將首次在美國設計和興建廠房，將聯同台積電、富士康等生產伙伴投資近5000億美元（約3.9萬億港元）。該公司已安排合共逾9萬平方米生產空間——其中位於得州的預設廠房將生產人工智能（AI）超級電腦，生產程序完全在美國境內進行。Nvidia另已跟台積電商定，後者位於亞利桑那州鳳凰城的晶片廠將用於製造和測試Nvidia去年3月發布的Blackwell圖像晶片，目前已開始投產。特朗普隨即自詡正是自己當選總統和其關稅政策，促使Nvidia作出類似投資。

特朗普早前預告會在周一講述有關半導體和此前新增豁免「對等關稅」項目的具體安排，但在截稿前尚未詳述。他周日在Truth Social發文，澄清上周五新增獲豁免「對等關稅」者並非真正獲「豁免」，強調20%對華「芬太尼關稅」仍適用，只是置於不同的關稅「籃子」。他表示美方將對半導體以至整個電子供應鏈展開「國家安全關稅」調查，強調美國需要在國內製造這些產品，以不致於「淪為其他國家的人質」，特別是受制於「像中國般的敵對貿易國家」。特朗普又稱，沒有人（國家）能因對美國不公平貿易平衡、非關稅貿易壁壘而「僥倖脫身」，並點名稱「至目前中國對美國最差」。

這說法符合其下屬盧特尼克和格里爾的公開說法。盧特尼克在美國廣播公司（ABC）的訪問預告未來「一至兩個月」很有可能公布半導體關稅，上述新增豁免項目屆時也會列入，格里爾則向哥倫比亞廣播公司（CBS）節目表示，豁免新項只是由「對等關稅」轉移到「國家安全關稅」的體系，預期後者會涵蓋半導體。

另外，白宮國家經濟委員會主席哈西特向CNN表示，特朗普政府正準備對半導體展開「232條款」調查，即容許總統在調查確認有國家安全威脅後實施開徵關稅等貿易限制措施。

貿易代表：美方沒計劃安排特習對話

盧特尼克另表示，美方已就關稅談判通過中間人和公開評論，跟中國官員展開接觸。格里爾則稱在4月2日公布「對等關稅」前，自己曾跟中國國務院副總理何立峰視像通話，此後華府官員亦有跟對口中方官員談話，但他強調解決中美經貿衝突將取決於領袖級互動，惟美方目前沒有計劃安排特朗普跟中國國家主席習近平對話。

（路透社/CNN/ABC/CBS/霍士新聞）

（關稅戰）

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