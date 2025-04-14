主辦互聯網亞太峰會 孫東稱良機予了解香港

今明舉行 雲集海內外專家科企

今起一連兩日在會展舉行的世界互聯網大會亞太峰會，日程不乏與人工智能（AI）相關主題，涵AI大模型、AI與網絡安全、AI治理與全球可持續發展等。孫東稱不少海內外專家及高科技企業都會來港，屬很好機會讓他們了解香港角色，除了作為國際交往平台，亦是連接內地及國際市場的「雙向平台」，他期望活動助吸引更多互聯網領域企業及人才落戶。

特首李家超昨晚出席峰會歡迎晚宴，他表示峰會雲集約30個國家和地區約1000名商界領袖、政府部級人員等參加。據大會資料，參加的部長級官員包括中國、伊朗、阿曼、土庫曼斯坦、尼加拉瓜、瑙魯、湯加、薩摩亞、瓦努阿圖共和國、圭亞那、烏拉圭等。多家國際科企有代表參加，而新冒起的「杭州六小龍」中的宇樹科技、強腦科技、群核科技、雲深處科技等，已確認有代表參加。

（AI年代）