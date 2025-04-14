科技戰「早就開打」 重點領域「立足香港、自立自強」

看中非敏感性 發展第三代半導體

創科局於2022年12月公布《香港創新科技發展藍圖》，孫東透露，制定《藍圖》之初「已考慮一些不利因素的影響」，故在選擇決定第三代半導體作為香港重點發展方向時，已考慮技術「相對的非敏感性」兼具發展潛力。他說，由政府設立的微電子研發院正在元朗建立兩條8吋中試線，而不論生產碳化矽抑或氮化鎵晶片都「難度很高」，全球仍未有一個成熟大批量生產的生產線，技術上具先進地位。

「AI沒辦法，人家怎都會堵你」

「微電子是其中一個例子。人工智能沒有辦法了，人家怎麼都會堵你的，因為太重要了。那沒關係……那我們就按照現在去做。」孫東以InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）早前基於DeepSeek研發本港首個大語言模型為例，指政府內部已有逾萬名公務員試用，並經第三方作安全測試，稍後將公布測試報告，目前已有一定成果，反映香港在重點領域上有自立能力。

「倘ChatGPT甫推即開放

內地或無DeepSeek」

孫東形容有時候「福禍相依」，打趣說「如果2023年OpenAI推出ChatGPT後馬上對香港、內地開放，我估計內地可能也沒有DeepSeek（誕生）」。他指即使面對地緣政治環境，香港仍要盡量繼續發展國際化優勢，「盡量多交朋友」；他以InnoHK旗下30個研發中心為例，正與逾30間世界頂尖大學合作，包括美國哈佛大學、麻省理工學院（MIT）、史丹福大學等，未來要繼續加強與國際學術交流，推動香港創科發展。

（AI年代）