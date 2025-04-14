孫東指研發門檻趨高 冀AI研發院成發展引擎

目標最快2026/27年度成立

據當局交財委會文件，數字辦正制定計劃，包括擬定人工智能研發院的公眾使命、推行策略、工作目標、管治架構及監督機制、人手及財政安排、營運模式、績效指標等。政府資助的InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）早前開發出本港首個大型語言模型，文件提到其中一方案是以HKGAI為基礎建立研發院。

設院四大考量 盼避紙上談兵

孫東受訪時進一步透露，設研發院時會依循四大考量，其一是強調與各院校緊密合作，他解釋說，AI前沿技術研發門檻愈來愈高，對算力、數據需求愈大，故需藉研發院與各大學團隊合作，提高研發能力、跨過門檻。

其二是助力業界將AI技術應用落地，孫打趣說：「你學校做得多好、paper說得多多（也好），你能不能落地、能不能把產業發展起來，能不能賦能各個行業，（才）是個重要方向。」他指落地應用雖說要靠企業，但研發院可作為重要引擎。第三，他期望研發院未來逐漸構建自己的算力設備，加強自身研發能力，支持大學和企業研發團隊。第四是冀促成人才與國際合作。

偕微電子生命健康兩研發院分工

政府去年新成立微電子研發院（MRDI），將參考比利時微電子研究中心（imec）模式運作。孫東說，imec由當地公帑支持，與逾萬伙伴合作，數十年來透過提供研發服務換取經濟回報之餘亦回饋社會，助很多企業發展，屬很好的模式，研發院未來可參考。他又稱，連同人工智能研發院、MRDI及正建立的生命健康研發院，三所公營研究機構分別負責香港未來三個重要策略發展領域，將是今後相關產業「一個重要的支持骨架」。

（AI年代）