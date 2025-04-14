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孫東：AI應用場景需業界發掘 稱政府佈局產業成形 賦能各行業待提升

【明報專訊】在AI變革的年代，明報每逢工作日的周一推出〈AI年代〉專版，為讀者剖析AI發展大趨勢及應用，第一期先由創新科技及工業局長孫東解說政府如何搭建平台，助科技界研發創新。

本屆政府將AI定為重點發展產業，冀成香港未來經濟引擎。孫東接受本報專訪，稱政府過去約兩年半為AI產業建立的佈局基本成形，涵多個領域，下一步需由企業發掘應用場景。他說本港AI賦能各行業仍待提升，形容這屬香港目前的「短板」但也是「機遇」，「政府目的是制定政策、確定產業方向、提供支持，下一步怎樣通過人工智能賦能各行業，一定要跟產業及業界配合」。

明報記者 鄭律銘

對於政府的AI產業佈局，孫東表示實際上早於上屆政府已有關注，當時設立兩個InnoHK研發平台之一便包括「AI和機器人」；今屆政府於2022年底公布的《香港創新科技發展藍圖》，進一步將「人工智能與數據科學」定為三大重點發展產業之一。

佈局涵算力算法數據資金人才

孫東指本屆政府已提出「組合拳」為AI產業佈局，涵算力、算法、數據、資金、人才等範疇（見表）。算力方面，政府在數碼港設立的人工智能超算中心去年底起運作，料今年底將提供3000P算力（即每秒300億億次算力），未來沙嶺用地發展的國際數據園區的核心基礎，亦包括算力中心；至於算法，InnoHK的生成式人工智能研發中心（HKGAI）整合了香港科研能力，成立約年半已成功研發香港首個語言大模型；人才清單亦涵蓋引入AI專家等。

現港應用屬「短板」 需大量企業進駐發展

孫東說，下一步關鍵是以AI賦能各行業，帶動產業發展。他指內地企業已推出多方面應用，香港仍待加強，形容這是香港面對的「短板」，這與香港以往經濟結構及政策有關，「所以我們需要大量人工智能的應用企業在香港發展」，目前科學園及數碼港已有約800間AI相關企業，但仍不夠，期望繼續引入更多AI相關企業。

不過，孫東認為香港面對的「短板」某程度亦屬「機遇」，單在政府層面，在交通、金融、工程檢測及1823熱線都有運用AI，在業界就有更多應用場景待發掘；他亦相信香港具誘因吸引海內外企業落戶，因本港國際化環境有助產品走出其他市場。

孫東稱政府角色在於確定產業方向、提供支持，下一步發展一定要跟產業和業界配合，舉例內地有騰訊、阿里巴巴、DeepSeek等企業帶頭，「內地社會主義制度都尚且要很多企業去做，香港資本（主義）制度，不可能讓政府什麼都去做嘛，所以產業一定要發展起來」。他強調企業推動AI產業應用，特區政府有相應政策支持。

稱以AI推動科研非常重要

孫東上任前是生物醫學工程學系教授，亦專長研究機械人技術，他說AI其中一個非常重要應用範疇是「AI for Science」，即以AI推動科研，例如以病人醫療數據及影像訓練AI可助醫生準確診斷，提高手術準確度；分析大數據以發現新的藥物分子，可大大縮短新藥研發進度，同時可分析及預測流行病學趨勢。

至於機械人領域，他指典型代表是人形機械人，同時具思考及執行能力，日後可用於陪伴、家庭護理、教育等，「可以預測到未來這些年，embodied AI（具身智能）會非常普及。實際上在香港，我認為這是一個非常重要的發展方向，今後我們的產業發展方向」，稱具身機械人一定會作為一個重要的產業方向。

（AI年代）

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相關字詞﹕AI年代 創科 孫東 人工智能

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