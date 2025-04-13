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學者稱Histotripsy前景佳 需更多復發存活數據 肝科專家：未排除其他副作用

【明報專訊】可無創治肝癌的超聲波組織碎化技術Histotripsy系統被譽為「治癌神器」，但港大外科學系名譽教授潘冬平向本報稱，療法仍處於早期階段，需更多臨牀研究數據，尤其局部復發率及病人存活率，但認為Histotripsy前景佳，有潛力成為肝癌治療新選擇，下一步應開展對比研究，評估新療法與現有療法優劣。亦有肝科專家稱未能排除此技術其他副作用，例如癌細胞會否未全滅，並在震碎後擴散，需看較長期的癌轉移數據。

下步應對比與現有療法優劣

潘冬平指出，本月最新發表的研究報告評估230名病人以Histotripsy治療肝癌後併發症情况，即安全性研究，而評估癌症治療方法亦需看治療效果，包括即時消融腫瘤的效果、中長期局部復發概率及病人3年或5年存活率，而Histotripsy技術現僅有即時消融的數據。他亦提及，最新研究雖只錄得12宗個案報告有併發症，但「安全性高不等於沒有併發症」，研究顯示有3個病人術後出現門靜脈栓塞，屬有可能導致肝衰竭的併發症。

籲勿因獲FDA批准便覺療法成熟

潘強調，美國食品及藥物管理局（FDA）審批醫療儀器較藥物簡單，而Histotripsy獲批可臨牀治療肝癌是基於一個涉及44名病人的研究，有關治療仍在早期階段，提醒病人勿以為該治療獲得美國FDA批准，便認為有關療法已相當成熟。不過，他認為新療法「promising（有前景）」，但需多跟進病人一兩年，並需做隨機研究，對比新療法及現有治療方法效果等。

至於與現有標準治療對比，潘冬平指出，Histotripsy確實為部分不適合現有療法的病人提供多一個選擇，舉例射頻消融不適合治療臨近膽管的腫瘤，但Histotripsy需全身麻醉，且治療時間亦較射頻消融長，而以外科手術切除腫瘤仍是「最好、最徹底、最標準的治療」，強調病人選擇時應先諮詢醫生。

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