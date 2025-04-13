治肝癌機Histotripsy國際研究：5%現併發 港大臨牀試驗稱高安全 有醫生指暫乏中長期數據

明報記者 楊晨 方寧

研究全球230病人 3嚴重併發亡料無關療法

最新國際研究統計全球18個醫療中心的295名病人接受非臨牀試驗性質的Histotripsy情况，治療肝臟腫瘤512個，涵蓋原發性肝癌及轉移性肝癌，其中四成是結直腸癌轉移（見圖表）。研究向這些中心發出提交病人安全報告的邀請，並排除未成年患者，最後獲9個中心共230名患者的安全報告，包括術後不少於30天情况，發現有6人需再入院，共12人出現併發症，比率5%。

12宗併發症個案中9宗屬輕度併發症，包括皮膚刺激、液體過載、門靜脈栓塞（見表）。3宗嚴重併發症均死亡，死因皆為自身病情發展，但尚不清楚Histotripsy會否影響患者病情進展。3人分別為85歲患肝細胞癌男病人，同時患肝硬化、肥胖等；56歲男病人有肝細胞癌及膽管癌，同時患丙型肝炎及肝硬化；以及49歲結直腸癌肝轉移男病人同時患腹水及哮喘病症。

港大將發表本地30病人追蹤研究

李嘉誠基金會早前向中大醫學院、港大醫學院、養和醫院及港怡醫院捐贈Histotripsy系統。港大上月稱已為40名病人治療。牽頭研究的陳智仁昨向本報稱，已有首30名病人的短期及術後一個月的追蹤數據，稍後會在醫學期刊發表研究結果。他說，上述研究值得參考，認為Histotripsy技術安全性相當高，本港大部分病人第二天已可出院，現副作用病人一般用退燒藥或觀察就可改善。他續稱，初步發現新技術對中期肝癌包括多發性及體積小的腫瘤，或手術後復發的腫瘤，有一定價值。

中大醫院展臨牀試驗 養和料下月投入服務

而私家醫院商用情况，捐給港大的儀器原置於瑪麗醫院，後移至港怡醫院。港怡醫院另獲贈一台2.0系統，上月底開始用作治療私院病人，有關套餐收費港人25萬元起。據悉，中大獲贈的2.0系統亦已到港，置於中大醫院。中大醫院回覆稱，已開始為經篩選公立醫院病人做Histotripsy臨牀試驗，完結後將正式推出服務，屆時將接受私家症病人預約。養和醫院回覆稱，儀器預計5月投入服務。

本報昨向李嘉誠基金會查詢會否引入Histotripsy系統及如何回應專家指出新療法的局限等，截稿前尚未回覆。

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