越南冀美減稅 研打擊違規轉運華商 中方：信越選擇符長遠利益互惠合作

路透：越部門兩周內交打擊方案

一名知情者告訴路透社，美國上周三公布「對等關稅」措施後，越南政府辦公廳翌日召集官方貿易專家緊急開會，旨在應對華府關切的「知識產權盜竊」，以及外國「洗產地」做法，貿易部和海關官員被指示加強管控，兩周內提交打擊違規轉運方案。「洗產地」意指一國把貨物運到第三國，再在未有增值下轉口至目的地國家以逃避關稅。路透社引述官方貿易數據，近年越南對美出口升幅，跟越南從中國進口貨物的增長近乎一致。美國總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅周日曾指控「中國利用越南轉運來逃避關稅」，但未提出證據。

路透社報道，雖然不少從越南出口西方國家的貨物都涉及中國材料和工序，但經越南工人處理後，可合法以「越南製造」標籤輸美，中企亦大規模在越南設廠，專為美國客戶服務，這些都是合法操作。報道另引述一份近期由越南工貿部指示下草擬的官方命令，要求加強對半導體等軍民兩用物資的出口管制。

越南副總理胡德福周三訪美會見美國貿易代表格里爾，兩國同意展開貿易談判。路透社引述3名消息人士稱，河內盼釋出以上善意，換取華府將原擬徵收的46%「對等關稅」降至22%至28%，有華府官員在上月雙邊會面已暗示有關期望有可能達成。格里爾周五表示同日稍後會跟台灣和以色列代表商討。

歐盟將與美談判 倘未如意擬反制

另一方面，白宮國家經濟委員會主任哈西特周四透露，貿易代表辦公室正考慮約15個國家的貿易協議提案，部分已近乎達成，預期未來3至4周談判日程將相當緊湊。歐盟貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇明日將為關稅談判飛往華盛頓。歐盟委員會主席馮德萊恩在周四刊登的《金融時報》專訪稱，歐盟尋求「完全平衡」的對美貿易協議，強調如談判未獲令人滿意的成果，歐盟將採取廣泛反制措施，包括對美國服務貿易開徵關稅，例如對美國數碼服務企業在歐洲的廣告收益徵稅。

特朗普周四把其關稅政策引發的投資市場動盪形容為「過渡期的成本與困難」，稱投資者仍對美國整體運行感滿意。

（路透社/金融時報/Axios）

（關稅戰）