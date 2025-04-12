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對美徵125%關稅 華：再加不理 習近平：打關稅戰沒贏家 同世界作對將孤立自己

【明報專訊】國家主席習近平昨日會見訪華的西班牙首相桑切斯時強調，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己；中國從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。這是中美爆發關稅戰後，中方最高領導人首度公開表態。隨後，國務院關稅稅則委員會（稅委會）宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至125%，以回應美方對華商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。中方指出，加徵再高關稅已沒有經濟意義，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。

習：不畏無理打壓 籲歐同抵制霸凌

昨日上午，習近平在北京釣魚台國賓館會見桑切斯。習近平強調，70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓；無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。他呼籲中歐履行國際責任，共同抵制單邊霸凌行徑。

外長王毅同日會見國際原子能機構總幹事格羅西時表示，近日美國到處揮舞關稅大棒，公然把自身利益凌駕於各國共同利益之上，公然無視多邊貿易體制和既定規則，國際社會不能聽之任之，美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退。他說，中國同各國一道，共同抵制這個世界上的一切倒行逆施。

稅委會：再加沒經濟意義 將淪笑話

國務院稅委會昨午發公告稱，經國務院批准，自4月12日起調整稅委會此前對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%。稅委會表示，即使美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，且將淪為世界經濟史上的笑話；在目前關稅水平下，美國輸華商品已不可能獲市場接受，若美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。稅委會強調，倘美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

商務部表示，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易伙伴徵收高額「對等關稅」，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質；中方敦促美方在取消「對等關稅」上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。

CNN：華府要求習主動致電特朗普遭拒

另外，美國有線新聞網絡（CNN）周四（10日）報道，華府官員近兩月來向中方表明要習近平主動致電美國總統特朗普，就關稅等議題尋求協議談判，惟中方拒絕安排，免遭外界視為示弱。其間中方嘗試建立以外長王毅為對話人的幕後接觸渠道，但美方質疑王毅並非習近平管治核心團隊成員，美方提議其他人選則被中方拒絕。這意味雙方高層級溝通面臨癱瘓，只剩中國駐美大使謝鋒協調部分中美工作層級交流。兩名白宮高官向CNN強調，特朗普已向團隊表明必須由中方主動聯絡，白宮認為貿易戰進一步升級責任在於選擇報復的北京。報道引述知情人士稱，中方盼在華有龐大Tesla電動車業務的馬斯克充當中間人，惟建立類似非官方的直接溝通渠道未見突破。

有現任及前任華府官員指出，要就關稅談判等重大議題安排習特通話，有違中方一貫緊跟程序的處事方式，這本身不符合特朗普的交易風格。華盛頓智庫布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，按中國外交文化，「領導人通話」意味必定有成果，事前須精心策劃和反覆磋商以防意外或失敗，惟中方目前沒把握控制通話節奏和結果，若對話演變成公開衝突或羞辱，恐對習本人形象和中方外交立場造成嚴重影響。他說中方仍更傾向於在對等、預設框架下的高層接觸。

（新華社/CNN）

明報記者

（關稅戰）

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