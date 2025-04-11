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信保局3招支援出口 減新興市場保費率

【明報專訊】中美關稅戰持續升級，近日有商會反映有港商被要求盡快出貨，亦有訂單被取消。香港出口信用保險局昨日推出3項支援措施，包括減低新興市場保費率，與傳統主要市場劃一收費，減低成本，幫助出口商開拓東盟市場等。多個商會及商界議員表示歡迎。香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，昔日新興市場與傳統市場保費率相差約三成，相信劃一收費後，有助鼓勵中小企就新興市場購買「付貨前風險保障」，加快中小企開拓新興市場的步伐。

延長「小營業額保單」保障期

信保局新一輪支援措施，除劃一市場保費外，同時延長「小營業額保單」保戶（為中小企而設）的免費付貨前風險保障至2026年6月底，以及為非「小營業額保單」保戶的付貨前風險保障保費提供五折優惠。郭志華稱，這兩招有助提升中小企開拓新興市場的動力，建議政府加快與新興市場簽訂協議，帶領商界建立人脈，相信有助企業加快「落地」。

身兼工總常務副主席的經民聯議員陳祖恒表示，過去一周有不少業界反映被海外客戶要求盡快將現有訂單「出貨」交付，也有企業被客戶要求暫緩「出貨」甚至取消訂單，他指關稅令全球供應鏈和港企生意構成大量不穩定因素，相信支援措施有助業界站穩陣腳及加快開拓新興市場。行會成員兼經民聯副主席林健鋒認為，有關措施為本港出口商提供更全面保障，體恤出口商有可能在關稅戰中被不合理地取消訂單，降低保費亦可減輕出口商資金壓力。

陳祖恒：有出貨加快有撤訂單

自由黨昨日表示歡迎並支持支援措施，相信能為本港企業、特別是中小微企打下「強心針」，協助加速開拓新興市場。

多個商會歡迎支援措施，廠商會會長盧金榮稱，關稅戰引發國際貿易市場波動，減低入口商付款能力，進出口和製造業面臨客戶逾期付款、違約甚至無法回收貨款的風險大增，相信加強出口保險支援能增強企業「抗風險能力」。總商會主席陳瑞娟認為措施有助提升港企信心，發掘東盟和中東等新興市場潛力。

（關稅戰）

相關字詞﹕總商會 廠商會 香港中小型企業聯合會 香港出口信用保險局 關稅戰

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