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廠商會料90日內訂單增 囑小心防變 港商指有內地買家拒美貨 研本地廠房增產

【明報專訊】美國總統特朗普前日宣布，「最少部分國家」會有90天關稅暫緩期，不包括中國。香港付貨人委員會主席林宣武預計，未來兩周後及兩個月後將現出口高峰期，部分廠商急需把現貨出口美國，部分美國進口商則會加訂單，趕於暫緩期完結前增加國內存貨。廠商會會長盧金榮預計，位於部分國家的廠商未來90天內訂單可能增加，惟關稅政策隨時會變，呼籲製造商及供應商小心處理貿易合約，採取相應保護措施，確保貨款回收與現金流穩定。

明報記者

業界：趕貨運美迎消費旺季

林宣武認為，特朗普關稅政策「心大心細」，加上美國下半年將迎來新學期及感恩節等消費旺季，一般安排船期需10至15日，料全球不少廠房將在未來兩周安排船期，把現貨出口美國；另有不少美國進口商會加訂單，廠商需在60至75日內趕工生產商品並運抵美國，趕及暫緩期完結前出貨，否則可能供不應求導致零售價大增，加重尤其美國中下階層的負擔。

生產天然健康食品的港商「家得路」在美國及香港均設智能生產線，分別供貨予全球及內地市場。集團主席陳家偉向本報表示，近日接獲一個內地分銷商取消美國製產品的訂單。他擔心關稅戰持續下，可能有更多國內買家拒購美國製貨品，正研究提高本港廠房產能，應對內地市場對港產商品的上升需求。

「家得路」大多從歐洲及南美洲進口魚油、草本原料等原材料，再到美國加工。陳家偉稱，部分向內地購買原材料的美國行家，在美國向華徵收重稅下，不排除會轉從歐洲及南美洲入貨，擔心需求因此大增，導致價格上升，他稱正計算成本，以決定會否在關稅暫緩期完結前，增購部分主要原料作儲備。

工總：未知內地生產能否出貨

香港工業總會主席莊子雄昨在港台《千禧年代》表示，無論美方加徵多少關稅，數字上已無影響，因業界已經無可能再做生意，認為美國非常不理性，進出口商都持觀望態度。他稱企業現時最大挑戰是產品若繼續在內地生產，未知能否出貨，部分美國買家則欲取消訂單，亦有部分要求減慢出貨。

特首李家超昨日出席香港僑界社團聯會活動致辭時，再批評美國單方面宣布「對等關稅」，破壞全球共同建立的自由貿易體系規則，「違背經濟規律」，嚴重踐踏和侮辱多邊貿易體系。

政府統計處同日發表中小企3月業務狀况統計，政府發言人表示，隨着美國大幅增加對幾乎所有貿易伙伴的進口關稅，環球經濟下行風險和外圍環境不明朗程度顯著上升，可能對營商氣氛構成壓力，政府會從多方面支援本地企業。貿發局則表示，本年度將繼續協助本港產品及服務業企業走出去，將成立「香港風險管理隊」協助港企接觸有意發展跨境業務的內地和東盟企業，以控制營商風險。

（關稅戰）

相關字詞﹕貿發局 香港工業總會 香港付貨人委員會 廠商會 關稅戰

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