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華落實減美電影進口 助外貿轉內銷緩衝擊

【明報專訊】中美關稅戰暫無緩和迹象，中國外交部昨日連續第四天強硬表態，重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，「中方不願打，但也不怕打」；國家電影局同日宣布適度減少美國影片進口數量，是日前自媒體集體「放風」的中國反制美方六大招中，首先「兌現」的招數。中國商務部昨介紹穩步推進「內外貿一體化」工作，協助外貿產品轉內銷，減少關稅戰衝擊。對於中方是否與美就關稅談判，商務部強調中方立場明確，「談，大門敞開」、「打，中方也將奉陪到底」。

「談，大門敞開」「打，奉陪到底」

商務部發言人何詠前表示，美國對中國濫施關稅措施，對中國外貿企業造成負面影響，中國將堅定不移辦好自己的事，幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，用好消費品「以舊換新」政策，辦好「外貿優品中華行」等系列活動，搭建外貿企業「拓內銷」平台，在市場准入、渠道開拓、財政金融、服務保障等方面，加大對外貿企業拓內銷的幫助力度，促進內外貿渠道、品牌、產銷、標準等方面對接。

何詠前表示，近日商務部已組織有關商會協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道，「中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰」。

國家電影局發言人昨通報，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低，「我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量」。具官媒背景的幾個知名自媒體日前曾同時放風，稱中方已準備新的「六大招」反制美國，包括大幅加徵美國農產品關稅、暫停中美芬太尼合作、反制服貿領域、減少或禁止進口美國電影等。

對於中方是否就關稅問題與美展開談判，何詠前表示中方立場明確一貫，「談，大門敞開」，但對話必須在互相尊重的基礎上以平等方式進行；「打，中方也將奉陪到底」，施壓、威脅和訛詐不是跟中方打交道的正確方式。

外交部發言人林劍昨在例行記者會表示，美方如果真的想談，就應拿出平等、尊重、互惠的態度，「我們絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底」。

領導人據報商進一步經濟刺激措施

另邊廂，彭博社昨引述知情人士稱，中國高層領導人計劃於昨天召開會議，討論進一步的經濟刺激措施，重點關注房地產、消費和科技創新方面的支持；包括金融監管機構在內的其他政府部門亦召開會議，討論促進經濟增長和穩定市場措施。不過，報道稱會議時間表仍可能有變化。中國官媒昨暫未見披露有關會議的消息。

（關稅戰）

相關字詞﹕反制措施 電影 關稅 中美經貿 關稅戰 外交部 商務部

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