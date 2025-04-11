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分析：中國拋售美債機率低 債市崩對華無好處

【明報專訊】美國國債孳息率昨天回落，截至香港時間昨晚9時50分，30年期國債孳息率報4.7597厘，上升0.46%，惟較周三創下的一年半高位5.02厘明顯回落；10年期國債孳息率則跌0.67%，報4.3024厘，反映有資金流回美債。美國傳媒報道，特朗普於「對等關稅」讓步，是因為開徵「對等關稅」後美債被拋售。

料美股氣氛好轉 不再現拋售

孳息率為投資者買入債券後持有到期的年化回報率，反映債券價格，債價下跌時孳息率便會上升。外匯商品分析師盧楚仁表示，美國國債向來被視為無風險資產，一旦美債出現問題而違約，影響美元、美股一同被拋售，而持有美債的國家亦會出現問題，屆時「不是金融風暴、不是金融海嘯，是前所未有地恐怖」。

盧楚仁認為過去兩日美債債價下跌，是有機構投資者因「對等關稅」引發的市場波動產生虧損，需要出售美債套現周轉，加上交易員擔心內地拋售美債以反制「對等關稅」，因此出售持倉；亦可能有央行沽債以取得資金，用於支持貨幣匯價或刺激經濟，不過他認為中國大幅拋售美債機率不大，因為作為美債最大持有國之一，債市崩盤對中國沒有好處，而隨着美股氣氛好轉，及後應不會出現類似拋售。

昨天本港時間凌晨1時許，特朗普公布暫時降低「對等關稅」後，30年期美國國債孳息率曾由4.75厘回升至4.781厘。盧楚仁稱一般而言美債是避險工具，美股上升吸引資金從美債流出，這種情况下沽售美債與過去兩天大幅拋售有分別，反之一旦美股和債價同時急跌，便有需要注意。

新加坡銀行：美政策混亂長期損信譽

新加坡銀行報告認為，近期美國政策混亂帶來風險，對美國信譽有長期損害，市場憂慮特朗普政府經濟外交政策和通脹升溫，10年期國債孳息率料會升穿目前4厘至4.5厘區間，維持10年國債孳息率明年再次升至5厘的預期，美元亦將繼續下跌。

（關稅戰）

相關字詞﹕盧楚仁 「對等關稅」 美國國債 債息 特朗普

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