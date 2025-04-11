美債拋售 促使特朗普關稅轉軚 讚習近平「聰明人」 信中國想達成協議

明報記者

小額包裹稅增至120%或每件100美元

白宮周四發布特朗普最新「對等關稅」修改方案，表示美國將自5月2日起對價值不超過800美元的小額包裹（包括香港寄出）徵收其申報價值的120%稅項或每件100美元，而非早前公布的90%和每件75美元；6月1日之後入境的包裹將支付120%稅項或每件200美元，而非早前宣布的每件150美元。

特朗普稱民眾「過敏」 認留意債市動盪

特朗普於美東時間周三早上仍在旗下社交平台Truth Social呼籲民眾「保持冷靜！」，然後於上午9時37分（本港周三晚9時37分）再發文強調說：「這是買入（股票）的絕佳時刻！」至下午1時18分，特朗普於Truth Social宣布暫緩「對等關稅」90天，同時對中國大陸的關稅增至125%，即時生效。連同之前以芬太尼為由而加徵的20％關稅，特朗普2.0已對華加徵145%關稅。

特朗普其後在白宮南草坪見記者，稱認為有民眾對措施「有點反應過敏」，並承認自己一直密切留意債市動盪，「債市非常難搞……是的，我昨晚見到民眾變得有點不安」。他辯稱實施關稅政策的重點在於「靈活彈性」，「有時候你必須能鑽過、繞過圍牆，或翻過圍牆」。他又稱，自己認為中國想跟美國達成協議，只是「不太知道該怎麼做」。他讚揚中國國家主席習近平是個「聰明的人」，相信中方會找到解決貿易爭議的方法。

官員報告恐危金融穩健 盟友商界游說

《紐約時報》報道，特朗普至周三早上仍然「企硬」，認為關稅對投資市場的衝擊只屬短暫；而他在當天發第一輪「樂觀」網帖後，跟貝森特、商務部長盧特尼克、白宮國家經濟委員會主任哈西特在白宮橢圓形辦公室會面，官員強調10年期國債孳息率飈升，恐將危及美國金融體系穩健。經營地產起家的特朗普深明長期借貸成本上升對銀行等金融機構影響何在，終被說服改變關稅政策。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，白宮幕僚長懷爾斯亦游說特朗普，成功令後者相信投資市場動盪會令其失去推動未來政策的政治資本。《華盛頓郵報》報道，國會議員和金融業者亦在特朗普改變主意中扮演角色，其中特朗普盟友、南卡羅萊納州聯邦參議員格雷厄姆稱，他周二晚曾向特朗普反映民眾正要求政府作合理解釋。《華郵》報道，特朗普周三早上收看霍士新聞節目，聽到投資銀行摩根大通行政總裁戴蒙警告不確定性很可能引發經濟衰退，情况或比當下更差。

市場憂中國拋售美債報復

世貿警告兩國貨貿減八成

中國是繼日本後，美債的第二大持有國。路透社周三引述法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示：「市場正憂慮中國等國家可能以拋售美債作為報復工具。」

凱投宏觀北美首席經濟師阿什沃思（Paul Ashworth）分析，特朗普今後將屈從於市場反應，一直重複暫緩開徵「對等關稅」，令稅率最終維持在10%的「基準關稅」規模，正符合他的競選承諾。

世貿總幹事奧孔喬-伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周三警告，中美關稅戰將令兩國之間的貨物貿易大減八成。

另外，有美國民主黨國會議員質疑，特朗普周三在網上呼籲投資者入市然後宣布改變關稅政策，有造市嫌疑。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN/路透社）

（關稅戰）

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