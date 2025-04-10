美徵小額包裹90%關稅 港郵政：將暫停寄往

港府發言人稱，香港郵政暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務。至於DHL、FedEx等郵遞公司亦繼續服務。其中本報以顧客身分向DHL客戶服務專線查詢，職員稱會繼續維持寄往美國的郵遞服務，日後如要徵關稅，由寄件人及收件人協商決定由誰支付，貨品價值由寄件人衡量後填報，可附上相關單據證明貨品金額，再供清關人員參考。職員稱，若在下周一（14日）寄出包裹，料兩日後可在當地派件。

郵企增附加費 約每公斤5至8元

美國關稅戰令清關成本及「衝閘」大增，多間郵遞公司調高香港寄往美國的附加費，約介乎每公斤額外5至8元。其中順豐速運昨於網站說，「因應市場變化，為更有效運用資源分配」，周日（13日）起向港澳投寄美國及美洲國際標準及特惠郵遞收取「資源調節費」，每公斤7.5元。UPS本周一更新說，因應市况徵收高峰期服務費，香港寄美國和美洲每公斤收取5.1元。FedEx日前亦在網站更新，本月15日至下月2日由香港出貨寄往美加等，每公斤徵收7.8元附加費。此外，該公司在1月起大部分國際貨件寄去美國，另需徵收「美國進口處理費」以處理清關手續，每單收費11.7元。

業界料電商需在美設倉

林宣武形容，美國最新擬對小額包裹徵收的關稅比例較原計劃高，明顯非商貿考慮而是情緒化決定。他稱，中國電商在美有不少生意，料日後電商需在美國設倉，以減清關程序對發貨時間影響。林稱，改在其他地方中轉發貨亦未必可取，因貨品要標示產品來源地，亦未知美國政府會否將小額包裹徵稅安排擴至其他地方。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在新城電台節目建議，政府可進一步考慮與最受打擊行業商討支援措施，例如出口信貸保險可否作更好安排。

（關稅戰）