內地學者：再加沒分別 中美終將妥協

【明報專訊】中美關稅戰升級，位於北京的對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院長屠新泉認為，關稅加到70%跟120%在效果上已沒什麼區別，高額關稅會讓中美經貿往來幾乎降為零。復旦大學國際問題研究院退休教授沈丁立認為，中國「既要面子也要裏子」，故會強硬反制，現在中美雙方都還沒到非妥協不可的地步，但最終一定會達成妥協。
星學者：皆被稅棒打疼始破局
中央社報道，沈丁立表示，美國希望中國投降，中國不可能投降但希望少付代價。《聯合早報》引述南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝表示，中美還在互相測試對方底線，或許雙方都被對方的「關稅大棒」打疼才有望打破僵局，但現在要說中美誰先妥協為時尚早。
華學者：倘更多美民受苦 關稅難續
有北京學者表示，1962年古巴導彈危機美蘇之間「膽小鬼博弈」持續了13天，不知當下中美關稅戰持續多久。路透社引述不具名中國學者稱，誰先投降誰輸，就看誰撐得更久。沈丁立表示，只要美國更多人民痛苦，關稅政策就不可能長久，中國則無這些問題，美國2026年中期選舉共和黨一旦失利，「中國拖兩年（關稅戰）就結束了」。沈丁立認為，中國執政者首要關注政治安全，在此原則下與美國鬥爭。
屠新泉認為，關稅戰對中國主要影響是失去美國這個最大單一國家出口市場，短時間很難找到替代市場；但從貿易產品的衝擊來看，「中國想買的東西美國本來就不賣」，中國也有足夠的農產品、礦產及工業生產能力。