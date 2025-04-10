內地學者：再加沒分別 中美終將妥協

星學者：皆被稅棒打疼始破局

中央社報道，沈丁立表示，美國希望中國投降，中國不可能投降但希望少付代價。《聯合早報》引述南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝表示，中美還在互相測試對方底線，或許雙方都被對方的「關稅大棒」打疼才有望打破僵局，但現在要說中美誰先妥協為時尚早。

華學者：倘更多美民受苦 關稅難續

有北京學者表示，1962年古巴導彈危機美蘇之間「膽小鬼博弈」持續了13天，不知當下中美關稅戰持續多久。路透社引述不具名中國學者稱，誰先投降誰輸，就看誰撐得更久。沈丁立表示，只要美國更多人民痛苦，關稅政策就不可能長久，中國則無這些問題，美國2026年中期選舉共和黨一旦失利，「中國拖兩年（關稅戰）就結束了」。沈丁立認為，中國執政者首要關注政治安全，在此原則下與美國鬥爭。

屠新泉認為，關稅戰對中國主要影響是失去美國這個最大單一國家出口市場，短時間很難找到替代市場；但從貿易產品的衝擊來看，「中國想買的東西美國本來就不賣」，中國也有足夠的農產品、礦產及工業生產能力。

（關稅戰）