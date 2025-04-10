華徵84%關稅 美再加至125% 中方再向世貿起訴 刊白皮書籲平等對話

特朗普：部分國家有90天暫緩期

在美國發起關稅戰的背景下，中共中央政治局常委、國務院總理李強昨午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議（另見A12）。李強表示，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，將根據形勢需要及時推出新增量政策，並把擴大內需作為長期戰略。

美國政府宣布「對等關稅」由34%提高至84%後，中國國務院關稅稅則委員會昨公告稱，美方升級對華關稅是錯上加錯，中方自今天中午12時01分起將輸華美國商品的加徵關稅由34%提高至84%，其他事項按4日公告執行。該公告於昨晚約7時發布，外界日間曾一度認為中國或暫緩反擊美國。

商務部新聞發言人昨稱，中方在世貿爭端解決機制下起訴美方最新關稅，將據世貿規則堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

中方增制裁美企 部分遭連環罰

另外，其他兩項反制手段包括將美國公司列入出口管制管控名單及不可靠實體清單。商務部公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，將美國光子、諾沃特、埃科達因公司、馬文工程、埃克索維拉、特勵達．布朗工程、BRINC無人機、賽尼克斯、火風暴實驗室、奎托斯無人機系統、多莫戰術通信、英斯圖12家美國實體列入出口管制管控名單；另將涉及對台售武的護盾人工智能、內華達山脈、賽博勒克斯、邊緣自治運營、Group W和哈德森技術6家實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業在華投資、從事進出口活動。翻查4日公告，部分新列出口管制管控美企上周已列入不可靠實體清單，部分新列不可靠實體美企上周被列出口管制管控名單。

白皮書2.8萬字 批美違經貿協議

國務院新聞辦公室昨發布2.8萬字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，稱中美經貿關係本質是互利共贏，中方認真履行中美第一階段經貿協議、美方違反中美第一階段經貿協議有關義務等六大塊（見表）。白皮書稱，中美可通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

商務部解讀強調，作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美於經貿合作出現分歧和摩擦是正常，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過平等對話妥善解決分歧；貿易戰沒贏家，中方不願打貿易戰，若美方執意升級，中方有堅定意志、豐富手段，必將堅決反制、奉陪到底。

另外，文旅部昨對赴美中國遊客發布風險提示稱，近期因中美經貿關係惡化及美國國內安全形勢，中國遊客應充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。教育部昨亦發布留學預警稱，近日美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，限制中美高校教育交流合作，提醒留學人員近期赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

明報記者

（關稅戰）

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