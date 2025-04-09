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巴拿馬審計：長和續簽港口合約涉違規 擬檢控涉事官員港口高管

【明報專訊】由貝萊德牽頭的財團上月初公布計劃收購長和（0001）旗下兩個巴拿馬港口，這宗交易出現變數，巴拿馬審計機關質疑，指由長和旗下和記港口營運的巴拿馬港口公司（Panama Ports Co.）在2021年續約過程中涉嫌違規及欠款，涉額3億美元（約23.4億港元）。

指欠款3億美元 未按條款分帳

巴拿馬審計總長Anel Flores周一（7日）公布審計報告，指巴拿馬港口公司於2021年續簽特許經營合約時，未獲審計機關批准，違反審批程序。同時，該公司透過享有稅務豁免的承包商，減低向政府繳交費用。他表示，該公司原應在首25年合約期內向政府繳交至少13億美元，但實際僅繳8.5億美元，目前仍欠款約3億美元，且未有按合約條款與政府分帳10%利潤。

交海事局決定撤銷合約否

Flores表示會於周二（8日）向檢察機關提出刑事檢控，針對當時批准續約的海事局官員及巴拿馬港口公司高管，並把審計結果交予巴拿馬海事局，由其決定是否撤銷合約。他強調交易雙方均有責任了解相關內容，「當中存在違約、欠款，以及無數（countless）計算錯誤」。

涉及的港口位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞（Balboa）及克里斯托瓦爾（Cristobal）港口，為長和在全球43個港口資產中的關鍵據點。根據長和早前公布與貝萊德財團達成的出售環球碼頭（除內地香港以外）原則協議，交易一旦完成，長和將可套現逾190億美元（約1482億港元）。截稿前，本報未能聯絡長和置評。

美媒：華接觸富豪國企研收購可能

《華爾街日報》引述一名巴拿馬高層官員表示，相關法律程序或需時6個月至1年，屆時或對交易構成阻礙。報道另引述知情人士透露，中方已與部分內地及香港富豪、國有企業接觸，探討收購有關資產的可能，包括中遠海運集裝箱運輸、招商局等已與長和展開非正式談判，一旦原有交易告吹，或考慮接手部分港口資產。

報道指出，Flores發言前，貝萊德主席芬克（Larry Fink）曾公開表示，美中之間日益加劇的關稅爭端可能使交易更為複雜，他說：「我們還有9個月的監管審查期，我們會觀察事態如何發展。但我其實頗為樂觀，認為最終可以找到解決方案，因為若仔細看整個過程，一切均按正規程序進行，並非外界所稱的政治考量。」

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