激進堪比「沃爾克衝擊」 納瓦羅：關稅修復崩壞體系

沃爾克加息10厘製短期混亂 衰退後強勁復蘇

《衛報》周一發表的評論文章指出，先製造短期混亂，最終卻從中獲得長期利益，在美國曾有先例。1980至1982年間沃爾克大幅加息10厘，到20厘的歷史最高水平，令美國經濟旋即陷入衰退。然而到了1983年中，通脹率降至2.5%。1980年代剩餘時間，美國經濟強勁復蘇。這場「沃爾克衝擊」（The Volcker Shock）似乎奏效。

希臘前財長瓦魯法基斯在其網誌寫道，特朗普「試圖讓他的關稅政策，達到沃爾克時期聯儲局透過加息所達成的目的：成為一種武器，讓歐洲和亞洲的資本家承受的痛苦大於美國資本家」。

然而，多數經濟學家認為，「對等關稅」最可能的結果是美國消費者將面臨持續的物價上漲。

關稅推手促柬墨越阻華企「洗產地」

《金融時報》周一刊出被指是強硬關稅政策主要推手之一的美國總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅的投書，他指「對等關稅」是為了修補已經崩壞的國際貿易體系，認為在世界貿易組織的「偏頗規則」下，美國長期面對主要貿易伙伴施加的高關稅與更嚴苛的非關稅壁壘，威脅着美國的經濟繁榮與國家安全。

納瓦羅指，儘管世貿組織技術上允許提出申訴，其爭端解決機制卻名存實亡。「對等關稅原則」可讓外國政府為其不公行為負責。

納瓦羅表示：「我們希望來自柬埔寨、墨西哥、越南等國的承諾，保證你們不再讓中國藉由『洗產地』規避美國關稅。更大的威脅來自一整套仍在扼殺美國產業的非關稅壁壘，這些也必須停止。」

（衛報/華爾街日報/金融時報）

（關稅戰）