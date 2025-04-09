白宮稱104%關稅率今實施 華：反制正當之舉 奉陪到底

特朗普周一（7日）在其社交平台Truth Social表示，倘若中方不在4月8日撤回還擊美方34%「對等關稅」的措施，將於4月9日起實施額外的50%關稅。在北京時間周二午夜過後，白宮向法新社確認，對中國貨物的新徵關稅稅率今天會增至104%（即聲稱涉芬太尼問題的20%，加「對等關稅」34%，再加特朗普額外加碼50%）。

新華社報道，商務部發言人昨表示對特朗普的關稅威脅堅決反對，強調美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型單邊霸凌做法，中方已採取的反制措施是為維護自身主權安全發展利益，維護正常國際貿易秩序，完全是正當之舉。中方重申，施壓和威脅不是跟中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話妥善解決分歧。

外交部發言人林劍昨亦在例行記者會上就美方新威脅回應，稱若美方置兩國和國際社會利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，「中方必將奉陪到底」。

「牛彈琴」引消息擬六招應對

涵停芬太尼合作 封殺美電影

內地「牛彈琴」微信公眾號（新華網副總編輯劉洪創辦）昨引述消息稱，中國至少準備六大招反制美國，「我們沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對衝擊的各種準備」。「牛彈琴」表示中國將向美國農產品「發炮」，包括大幅加徵美大豆、高粱等關稅，以禽流感疫情為由禁止美國禽肉輸華。專家認為農業是特朗普希望扶持的產業，也是特朗普「票倉」所在州份的主要產業，加大相關制裁將加劇特朗普在國內的政治壓力。

在中美近年有所進展的禁毒合作方面，中方也打算出招。「牛彈琴」表示中國政府正考慮停止與美方合作打擊芬太尼，理由是美方此前不但不理解中方誠意和善意，還作各種抹黑推責，已嚴重損害合作基礎。此前，特朗普對中國商品徵收全面關稅的理由，就是聲稱北京未能阻止芬太尼出口。另外，中國亦準備封殺美國對華貿易有順差的服務貿易領域；並減少，甚至禁止進口美國荷李活電影；調查美企在華知識產權壟斷獲益情况，以打擊美國文化產業。

外交部未否認「六招」說法

除了「牛彈琴」，包括「兔主席」（中共元老任仲夷之孫任意）等多名知名博主都發帖透露中國反制招數，六招相同，解讀大同小異，被認為是中國政府有意放風。記者昨向林劍求證時，他並未否認，僅稱「我們一般不對網絡言論作評論」，強調中方將繼續採取堅決有力的措施，維護自身正當合法權益。

明報記者

（關稅戰）

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