明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

歐盟擬280億美元美貨關稅清單 首批下周徵

【明報專訊】歐盟委員會周一（7日）晚向27個成員國提交針對美國產品加徵關稅的清單，涉總值280億美元（約2184億港元）貨物，涵蓋鑽石，以至牙線等日用品，以回應美國徵收鋼鋁關稅，提案將於周三表決。如果落實，歐盟將是繼中國和加拿大後報復美國關稅措施的實體。歐盟貿易和經濟安全專員謝夫喬維奇昨表示，歐盟將於下周二（15日）起對首批美國貨物徵收關稅，次批則定於下月15日開徵。

馮德萊恩：合比例回應 與伙伴「合作到底」

美國特朗普政府先後對歐盟加徵25%鋼鋁、汽車關稅和20%「對等關稅」。歐盟委員會主席馮德萊恩周日跟英國首相施紀賢通電話，強調歐盟將對美國關稅採取「合比例」的回應措施，以捍衛自身利益，並會跟伙伴「合作到底」。歐盟提交清單前，歐盟各國當天較早前在盧森堡舉行政治會議，為美方公布「對等關稅」措施後首次。路透社報道，將被列入報復清單的美國貨包括肉類、穀物、葡萄酒、木材、成衣、吸塵機和廁紙等。勢將列入清單的波旁威士忌也格外受關注，歐盟委員會初步擬定對該項美國貨品徵收50%關稅。美國總統特朗普威脅如這樣做，美國將對歐盟酒類飲品反徵200%關稅。

路透社周日引述歐盟外交官報道，歐盟在英國脫歐後最懼怕團結會被打破，目前面對美國關稅措施，所有成員國都能看清採取一致商貿政策的好處，惟報道指歐盟各主要出口國家之間意見仍不一，其中法國建議採取超越關稅的應對措施。不過，近三分之一出口貨物輸往美國的愛爾蘭，其貿易部長哈里斯昨表示，相信歐盟就採取「溫和謹慎」應對措施有「強烈共識」；意大利則質疑歐盟應否反擊。希臘央行行長斯托納拉斯在英國《金融時報》訪問稱，美國關稅措施或拖慢歐元區經濟增長0.5至1個百分點。

（路透社）

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅戰 鋼鋁關稅 關稅 歐盟 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞