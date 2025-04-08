歐盟擬280億美元美貨關稅清單 首批下周徵

馮德萊恩：合比例回應 與伙伴「合作到底」

美國特朗普政府先後對歐盟加徵25%鋼鋁、汽車關稅和20%「對等關稅」。歐盟委員會主席馮德萊恩周日跟英國首相施紀賢通電話，強調歐盟將對美國關稅採取「合比例」的回應措施，以捍衛自身利益，並會跟伙伴「合作到底」。歐盟提交清單前，歐盟各國當天較早前在盧森堡舉行政治會議，為美方公布「對等關稅」措施後首次。路透社報道，將被列入報復清單的美國貨包括肉類、穀物、葡萄酒、木材、成衣、吸塵機和廁紙等。勢將列入清單的波旁威士忌也格外受關注，歐盟委員會初步擬定對該項美國貨品徵收50%關稅。美國總統特朗普威脅如這樣做，美國將對歐盟酒類飲品反徵200%關稅。

路透社周日引述歐盟外交官報道，歐盟在英國脫歐後最懼怕團結會被打破，目前面對美國關稅措施，所有成員國都能看清採取一致商貿政策的好處，惟報道指歐盟各主要出口國家之間意見仍不一，其中法國建議採取超越關稅的應對措施。不過，近三分之一出口貨物輸往美國的愛爾蘭，其貿易部長哈里斯昨表示，相信歐盟就採取「溫和謹慎」應對措施有「強烈共識」；意大利則質疑歐盟應否反擊。希臘央行行長斯托納拉斯在英國《金融時報》訪問稱，美國關稅措施或拖慢歐元區經濟增長0.5至1個百分點。

（路透社）

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