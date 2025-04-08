中國高層據報開會3日商救市 中央匯金增持ETF

重點關注促消費 補貼部分出口產品

因應美國的「對等關稅」，中國政府上周五（4日）宣布本月10日中午起對所有美國進口商品加徵34%關稅等一連串反制措施，全面關稅戰引發各界對經濟下行的擔憂。彭博社引述匿名知情人士稱，中國高層領導及包括金融監管機構在內的各政府部門高級官員上周一連3天開會，考慮推進在美國徵收關稅前就已計劃好的一些措施。

知情人士表示，這些措施將重點關注促進消費支出、生育率和對部分出口產品提供補貼。其中一名知情者表示，中國監管機構還討論了設立穩定基金以支撐股市的細節。目前，官員認為中國已建立足夠工具支持其經濟並渡過當前動蕩。知情者補充，刺激計劃的規模和時間尚未確定，計劃仍可能變化。

內地A股三大指數昨日同告重挫，截至收盤，滬指跌7.34%，深成指跌9.66%，創業板跌12.5%。中央匯金公司昨發布公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩。

除了中央匯金，中國誠通集團昨晚公布，旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國國新稍後亦公告，旗下國新投資將增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF。

人民日報：天塌不下來 中國積累豐富鬥爭經驗

繼官媒新華社前天刊發評論文章〈堅定不移推進高水平對外開放〉後，《人民日報》昨在頭版刊出題為〈集中精力辦好自己的事〉的評論員文章作信心喊話。文章稱，短期內中國經濟下行壓力不可避免會加大，銀行降準、降息等政策隨時可以公布，對美方「沒有關上談判大門，但也不會心存僥幸」，美國濫施關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」。

文章稱中國對美國市場的依賴近年已下降，對美出口佔全部出口比率已從2018年19.2%降至2024年14.7%；反而是美國不僅在很多消費品上「離不開中國」，很多投資品和中間產品也需從中國進口，若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。文章表示，中國已與美國打了8年貿易戰，「積累了豐富的鬥爭經驗」；雖然國際市場普遍認為美國關稅超預期，但中共中央對這新一輪經貿遏壓已有預判，「對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足」。

（關稅戰）