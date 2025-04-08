特朗普：華倘不撤反制 額外加50%關稅 威脅中美會談終止 與他國談判即時展開

彭博社及法新社均引述白宮官員稱，50％額外關稅是在原有34％之上加徵，但特朗普的原帖並沒說明。

稱解決貿易逆差前不會達協議

特朗普周日傍晚乘坐空軍一號專機從佛羅里達州返回華盛頓期間接受記者訪問，稱美國面對與某些國家存在貿易逆差，其中跟中國的便達1萬億美元（約7.8萬億港元），「每年損失數千億美元給中國，直到我們（美國）解決這問題前，我不會達成協議」。他稱願意跟北京洽談，前提是後者需要解決其順差。他又強調「美國不能在貿易上損失高達1.9萬億美元（14.8萬億港元）」。

特朗普表示，中國因為關稅「改變」了短片分享平台TikTok的「協議」。有報道稱，北京因美國對其加徵34%「對等關稅」，而退出放售TikTok美國業務的談判。特朗普對此回應稱：「只要我減低些少關稅，他們將在15分鐘內同意協議。這突顯了關稅的威力。」中國外交部發言人林劍昨在例行記者會重申，中方將依中國法律處理TikTok美國業務放售問題。

股市暴瀉「有時需吃藥」 聯儲局「應減息」

周日在空軍一號上亦有記者問及物價飈升，以及投資市場衰退的風險增加，將為美國消費者帶來多大「痛苦」；特朗普形容相關問題「愚蠢」。他說：「我並不想任何東西（股票及投資產品價值）下跌，但有時你需要吃藥，才能修正一些事情。」特朗普周一在旗下社交平台發文，稱美國聯邦儲備局「應該減息」。

美商務部長：不暫緩關稅 財長：仍有談判空間

特朗普政府對「最惡劣違規者」國家及地區徵收高於10%基線稅率的「對等關稅」，將於美東時間周三零時1分（本港周三中午12時1分）起生效。除了特朗普，多名美國高官在過去周末亦為關稅措施辯護。商務部長盧特尼克周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中被問到會否暫緩徵收關稅，讓受影響國家和地區就達成協議展開談判，他說不會暫緩，已定下的關稅將於周三如期開徵，且最少維持數天至數周，稱特朗普「既然宣布了便不是開玩笑」，他並透露華府正研議進一步加重「對等關稅」稅率。盧特尼克又就兩個只有企鵝棲息的南極地區小島被列入「最惡劣違規者」名單解釋，稱是為了堵塞中國等國家「經這些地方轉運」貨物到美國以避稅的「漏洞」。

美國財長貝森特同日受訪稱，跟各國仍有空間談判，但短期內不會展開，稱關稅問題「並非數天或數周便能完成談判」。他未有直接回應相關關稅會否在特朗普任內長久實施，又稱關稅並非必然引發美國經濟衰退。

白宮貿易和製造業高級顧問納瓦羅上周六表示，美股「將迎來史上首見的最大升幅」，「除非你（投資者）把手上股票賣走，否則不會蝕錢」。

白宮：「暫緩徵收關稅90天」假新聞

白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）周一對美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）表示，「特朗普正考慮暫緩徵收關稅90天，但對中國的關稅除外」。不過，白宮其後回應稱，有關說法是「假新聞」。

（紐約時報/國會山莊報/BBC/CNBC）

（關稅戰）