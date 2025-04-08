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亞洲最自由流通 港股易大落被沽

【明報專訊】港股昨在逾6200億元破紀錄大成交下，急瀉逾3000點或13%，跌幅為亞洲以至環球主要股市最大，除由於上周五清明節假長周末後復市，「追回」美股周四五連日大跌的跌勢外，分析相信亦與港股為亞洲區內最自由流通、大跌市中成為外資首先沽貨，甚至沽空對冲其他市場風險有關。

其他區多設停板熔斷機制

A股昨3000隻跌一成停板

亞洲區不少市場均設個別股份漲跌停板以至大市暫停交易的「熔斷機制」。內地A股及台股昨便見大規模跌停潮，A股有逾3000隻股份跌一成停板破紀錄，台股亦曾有約1700隻跌停，至收市仍有900多隻股份維持一成跌幅停板，包括獨佔台股約三成半市值的台積電（台：2330）。台股指數昨跌近一成，成交額反而縮減至不足1500億新台幣（約353億港元），為今年以來最低，反映重磅股跌停令成交縮減。

另外，日股早段曾瀉近9%，觸發熔斷機制暫停交易10分鐘；韓股曾挫近6%，觸發所謂「邊車」（sidecar）機制，暫停程式買賣盤交易5分鐘。反觀港股不設個別漲跌停板，只有大幅波動時設「市調機制」，個別股份在5分鐘冷靜期內限價交易，之後就會恢復正常買賣。印尼、泰國及越南等亞洲新興市場昨則碰巧同為假期休市。有市場人士相信，有投資亞洲的機構投資者先集中拋售甚至沽空港股，以對冲其他市場風險。

獨立股評人郭思治稱，港股一向以來買賣均沒有限制，遇上市場大風暴，港股市場會跌得較其他市場深，甚至為投機分子提供「搵快錢」機會；但買賣自由也是港股最有價值之處。

（關稅戰）

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