陳茂波：嚴控風險 續保自由港地位 稱港匯處強方 交易順暢有序

陳茂波說，美國上周推出「對等關稅」措施，深度破壞貿易機制，嚴重衝擊全球經濟復蘇進程，並波及供應鏈，最終影響美國消費者；由於港股上周五假期休市，昨市况反映休假時情况並大跌，港匯則處於強方，交易順暢有序，未見不正常情况。

證監：港股買賣正常 可抵外來波幅

出席記者會的證監會行政總裁梁鳳儀表示，港股維持正常買賣，買賣差價亦窄，其接觸主要證券行亦了解到追收保證金運作正常，從基金經理了解到流通性非常大，展現到市場相當具韌性，亦可抵禦到外來一些波幅。

據悉，因應股市大跌，證監會昨向部分券商查詢，能否符合規定速動資金要求，以及能否滿足流動性要求，包括向結算所或銀行付款等；同時亦查詢客戶結算有否違約、追收保證金，及強制平倉等情况。

陳：內地市場穩中向好 可成港依靠

由於美國「對等關稅」措施引起波動，陳茂波提醒市民量力而為，做好風險管控；因應中小企需要，政府多方面協助應對，包括和出口信用保險局加強出口支援；聯同金管局協調，應對業界周轉情况採取措施；借助BUD專項基金為香港品牌打開全球商機；並推動港企數碼轉型升級。他說在內地內循環有力運轉，市場穩中向好，加上多政策工具運作配合，可成為本港經濟依靠。

另商經局長丘應樺昨已與10個本地商會代表會面，聽取意見及商討應對。他說香港作為細小及外向型經濟體，短期內無可避免受到「對等關稅」影響，不過香港產品出口至美國貨值佔香港貿易總值不高；政府續會支援企業拓展新市場及升級轉型，以應對環球貿易格局變化。

（關稅戰）