貿戰釀環球股災 恒指瀉3000點 屬全球表現最差 歷來第五大跌幅

英、德、法歐洲股市昨早段曾挫約5%，其中德股一度挫一成。美股早段表現反覆，科技股納指及標普指數早段分別曾跌5.1%及4.7%。其後有報道引述白宮國家經濟委員會主任稱延遲中國以外其他國家關稅90日，惟白宮官方澄清為假新聞，令美股大幅波動，截至本港時間今凌晨1時30分，納指及標普指數分別跌約0.8%及0.4%。

亞洲「股匯雙殺」 科指跌幅破紀錄

港股承接美股上周四、五暴瀉，清明假後復市「追跌」，暴跌逾3000點，見歷來最大點數跌幅。恒指失守2萬關，收市跌3021點，報19,828點。國指急插1157點或13.8%，報7262點；科指跌911點或17.2%，收報4401點，無論是點數或跌幅均破紀錄。83家藍籌中逾六成跌幅達雙位數。亞洲市場更現「股匯雙殺」。新關稅下新興市場受創最大，南美貨幣上周五已大跌，墨西哥披索昨再跌1.5%；印尼、菲律賓貨幣單日急瀉逾1%。

大市成交增加1.14倍，至6208億元，超越去年10月8日的6207億成交，再創單日新高。港股通下內地北水淨流入153.7億元，較上周四減少逾四成半。北水買入最多的是小米（1810），金額達25億元；淨沽最多的是阿里巴巴（9988），金額逾19億元。10隻股份成交超過100億元，騰訊（0700）、盈富（2800）各更超過500億元，阿里、小米逾400億元。

六成藍籌跌幅逾一成 中電表現較佳

藍籌股全軍覆沒，83隻藍籌均下跌，其中52隻跌幅逾一成。藥明生物（2269）、聯想（0992）及比亞迪電子（0285）美國市場收入佔比較高，三股各跌逾兩成，為表現最差3隻藍籌。公用股中電（0002）、電能實業（0006）跌幅較小，分別跌不足1%，為表現最好兩隻藍籌。

摩根大通發表報告稱投資者關注在美國關稅下中國新一輪刺激措施，預期內地4月可能加速降準，但新措施或需等待7月政治局會議。報告又預計資訊科技類股份短期跌幅較大，主要因相關企業在行業分類當中，海外收入佔比最大，高達34%，建議投資者短線可作防守部署。摩通並建議配置股息率較高的四大國有銀行，包括工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）及建設銀行（0939）。

摩通料內地加速降準 高盛籲續增持消費股

高盛報告則建議持續增持消費科技和消費者服務股，因相關股份主要受國內政策推動及內地消費者的影響，而非美國需求。該行將重點放在中國新興市場出口商、中後期周期人工智能受益股，並列出美國「對等關稅」下所看好的中資股名單，給予買入評級，包括騰訊、阿里巴巴、小米及美團（3690）等。

黃國英：現最令市場驚慌是人為因素

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，港股短期屬超賣，雖然市場不預期特朗普會取消「對等關稅」，但仍會觀望4月9日的實施；昨很多投資者已將倉位減至自己認為合適及「沒傷害」的水平，指現時最令市場驚慌的是人為因素，特朗普政策亦難預測，形容這時候無人會在市場「豪賭」，除非基本因素改變。

獨立股評人郭思治稱大戶昨日「由頭沽到尾」，有部分散戶接貨，但愈接愈驚，認為今日港股就算有技術反彈亦沒大作為，短期難預測恒指支持位，只希望可企穩19,500點。

（關稅戰）

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