稱市民更信民選者 學者：數據說明一切

指委任者表忠更重要 工作趨保守

卜約翰表示，改制後政府「自上而下」指示區議員工作，議政空間有限，影響區議員積極性。他指出，直選議員面對選舉壓力，自會更踴躍發言和跟進個案，然而新制度下非民選區議員成為主流，主要向政府負責，展現忠誠更重要，如發言前要考慮政府是否接納批評，工作態度趨向保守。

從市民角度出發，卜約翰認為新制度令人失望，數據反映市民更傾向找直選議員求助，因為委任議員「沒有參選，市民從沒聽過，不知道他們是誰」，反觀直選議員地區知名度及聲望較高，市民更信任，認為能更有效向政府傳達意見。他說，社會期望有更多民選區議員解決社區問題，政府既已掌控提名程序，他盼日後增加直選議席。

西貢區會前主席：民選者受倚重負荷飈

政府一直強調重設委任制有助增加區議會專業性，立法會議員謝偉俊稱，若部分委任議員在會議甚少發言，且無積極參與地區工作，便應檢討他們能否真正發揮所長。

西貢區議會前主席周賢明亦稱，現况反映市民仍倚重民選議員，惟直選議席是少數，導致他們工作壓力大增，冀當局增加民選議席。他憂慮長此下去市民將對區議會工作更冷感，認為事不關己。