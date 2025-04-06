華千字批美濫施關稅 「我們不惹事也不怕事」

續採堅決措施護自身利益

聲明全文1016字，由官方新華社、外交部網站等同步發出，央視「新聞聯播」全文播報。聲明呼籲美國應順應兩國和世界人民的共同期待，從維護兩國根本利益出發，停止以關稅為武器對華經貿打壓，停止損害中國人民的正當發展權利，並重申無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會愈開愈大。

聲明提到，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易伙伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世貿規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中國政府強烈譴責，堅決反對。

香港特區政府方面，財政司長陳茂波昨出席香港新聞博覽館講座時被問及對企業支援，他稱政府現已循3方面支援業界，第一是向中小企提供八成或九成貸款擔保，金管局亦與銀行建立了工作小組，對個別行業包括出口貿易及建築界等，在審批貸款盡量採取支持態度。另兩方面則包括配對資助香港企業開拓與香港有自由貿易協定的市場，並鼓勵企業升級轉型提升競爭力。

陳茂波：已3方面援企業

陳茂波形容，特朗普「唯一確定是不確定性，以及很善變」，已循多方面包括融資、資助拓新市場等支援企業應對，「如有地方要再加強，只要業界提出，建議本身是好的話，我們是會採納」。

中華廠商會前會長史立德昨在商台《政經星期六》表示，業界未來不能單靠美國市場，要發掘中東及東盟，或發展內銷市場，希望政府在融資及政策上提供支援。至於美國取消內地及香港的小額包裹免稅待遇，香港付貨人協會主席林宣武稱會影響電商生意，但特朗普政策經常改變，籲業界靜觀一段時間。

（關稅戰）