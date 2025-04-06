美股三大指數再插逾5% 英法德齊挫

道指失4萬關 納指高位累跌22%

美股三大指數連挫兩個交易日，道指全日急瀉2231點，收報38,314點，失守4萬點大關。納指則收報15,587點，跌962點，較去年12月的歷史高位累計跌逾22%，陷入技術熊市。此外標普500指數收報5074點，跌322點或5.97%，是2020年3月以來最大單日跌幅，兼已較歷史高位回吐超過一成七，且指數內所有板塊均呈跌勢。

歐洲三大指數方面，英國富時100指數收報8054點，跌419點或4.95%，創下2020年3月以來最大單日跌幅，收市價同時為近5個月收市新低。德國DAX指數收報20641點，跌1075點或4.95%。法國CAC指數收報7274點，跌324點或4.26%。以全周計，富時100指數轉跌約7%；德法股市則分別跌8.1%，分別連跌4星期及2星期。

中國對美國祭出多招回擊後，特朗普旋即於社交平台反擊稱中國已「驚慌失措」，更稱自己的經濟政策「永不改變」，令市場對全球貿易戰升級乃至對全球經濟衰退的擔憂進一步加深。

「恐慌指數」飈 美股或調整深

此情此景下，環球市場信心亦遭受考驗。測量未來30天市場預期波動程度、號稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）驟然飈至45.31，而過往經驗表明，VIX指數一旦升至40或以上，美股可能出現較深調整。

（關稅戰）