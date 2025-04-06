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大行紛調高衰退機率 摩通料六成 港股周一勢大幅低開 學者料短期構負財富效應

【明報專訊】特朗普上周宣布對等關稅措施後，中國快速反擊，關稅戰開打下歐美股市連日下挫（見另稿），市場預料周一（7日）港股大幅開低機率極高。多家國際大行及評級機構均調高全球及美國經濟衰退機率，其中摩根大通最悲觀，由四成調高至六成（見表）。對於近日不少股民損手，有經濟學者估計股市急跌難免對香港經濟造成負財富效應，但相信稍後氣氛緩和及穩定下來後情况會好轉。

美國總統特朗普上周三（2日）公布向全球徵收「對等關稅」，首先是劃一的10%基線稅率已在香港時間昨中午12時01分率先生效，美對其定義的「最惡劣違規者」另按跟貿易逆差相關公式計算的加徵差額則會在香港時間周三（9日）中午12時01分生效，如中國便被加徵34%關稅。中國政府上周五晚宣布連串報復措施，包括向美方商品加徵34%關稅，令外界憂慮全球關稅戰爆發。

摩通：美「破壞性政策」成全球最大風險

摩根大通上周四在中國宣布反制措施前發表備忘錄，將美國和全球今年內經濟衰退的機率從此前評估的40%上調至60%。備忘錄形容，美國「破壞性政策」已被視為對全年環球經濟展望的「最大風險」，其貿易政策變得比預期更不利於營商，後果有可能因其他國家地區採取關稅等報復措施、美國營商情緒降溫及供應鏈受衝擊而進一步放大。

摩通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）上周五再向客戶發出備忘錄，估計受關稅措施影響，預測今年美國全年實質國內生產總值（real GDP）會由先前估計的上升1.3%，變成下降0.3%，相當於衰退。

分析：關稅予減息空間 提振經濟

匯豐上周四表示，經濟衰退的預測將獲支持，目前股價變動已反映今年內美國有四成機率經濟衰退。標普全球也將其「主觀」評估美國出現衰退的機率由上月的25%調高到30%至35%。高盛上周在「對等關稅」頒布前，預先將美國經濟衰退機率預測從20%上調至35%，稱該國經濟基本因素不及過去幾年。巴克萊、德意志銀行、瑞士銀行等多間大行亦警告，如特朗普新關稅維持，美國經濟今年將面臨較高衰退風險。

路透社表示，多間金融機構的分析師同時認為，關稅可予美國聯儲局更多減息空間，從而提振經濟活動。

港股ADR跌8% 中概股同跌

受到環球股市暴跌拖累，港股亦受壓，上周五（4日）港股ADR指數折算計，整體港股ADR跌1819點或8%，料周一大幅開低機率極高。

藍籌方面，將ADR價格折算港元計算，匯控ADR收報77.53港元，較港收市低9.9%；騰訊ADR收報465.97元，較港收市低6.4%。一眾恒指成份股中，以長江基建ADR下跌13.4%最多；而恒隆地產ADR收跌6.3%至6.02港元，較周四（3日）本港收市價低水逾12%，低水幅度冠絕藍籌。此外友邦、港交所、平保ADR跌約7%至8%。

至於熱門中概股，阿里巴巴美股跌約10%，收報116.54美元，相當於113.29港元，較周四阿里港股收市價低水8.3%。百度美股則較其港股低8.7%。拼多多美股亦跌8.3%。

經濟學者李兆波表示，美股急挫下投資者在帳面上有損失，一定會影響消費情緒，料會造成「負財富效應」，但相信僅屬短期，他傾向認為市場屬過度反應，又說特朗普政策較「五時花六時變」，氣氛緩和及穩定後料情况會好轉。

明報記者

（關稅戰）

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