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中國多招反擊關稅 美貨加稅34% 與越南一把手通電話 特朗普暗示他國「有得傾」

【明報專訊】美國總統特朗普於當地時間周三（2日）正式公布「對等關稅」措施後，各國正審視如何回應。中國昨率先連環出招，因應華府對中國商品加徵34%「對等關稅」，國務院關稅稅則委員會（稅委會）宣布4月10日中午起對所有美國商品加徵34%關稅。同時，中方多個部門以不同理由制裁27家美企、禁止6家美企農產品禽類製品進口和立案調查最少兩家美企等。對比之下，其他國家或地區未見激烈反擊措施，其中受46%稅率重擊的越南，昨有「一把手」蘇林跟特朗普通電話，後者稱「非常有成效」，意味其他國家的關稅也許「有得傾」。

京促磋商解決貿易分歧 另制裁27家美企

中國財政部網站昨發出國務院稅委會（辦公室設於財政部關稅司）公告稱，美國宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的做法嚴重損害中方正當合法權益，稅委會根據中國《關稅法》、《海關法》、《對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，4月10日中午12時1分起對原產美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。公告強調，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免；貨物在4月10日12時1分前啟運並於5月14日零時進口，可豁免加徵。稅委會辦公室強調，中方敦促美方立即取消單邊關稅措施，以平等、尊重、互惠方式通過磋商解決貿易分歧。

中國商務部幾乎同時發布連串公告，包括將11家美企列入不可靠實體清單和16家美國實體列入出口管制管控名單。商務部發言人指出，被制裁的無人機製造商斯凱迪奧（Skydio）、BRINC無人機公司等11家公司不顧中方強烈反對，與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全和發展利益；而高點航空技術公司等16家被列入出口管制管控名單的美國實體，存在可能危害中國國家安全和利益的行為，禁止對其出口軍民兩用物項（其他措施見另表）。

馬克龍籲企業停在美投資 稱歐兩階段回擊

其他國家則似乎仍在觀望和研判對策。加拿大總理卡尼周四宣布對等回應美方當天生效的汽車關稅，但未直接反擊「對等關稅」，只稱渥太華盼領導籌組一個涵蓋歐洲和墨西哥的新全球聯盟，匯集各分享共同價值的志同道合國家。

法國政府周四召集受「對等關稅」影響的出口商和企業舉行緊急會議，總統馬克龍其間呼籲企業暫停在美投資，直至「對等關稅」相關政策「得到澄清」。馬克龍另透露歐盟應對措施將分「兩階段」，首階段擬4月中展開，回應「已決定的關稅，尤其針對鋼鋁關稅」；次階段「更大規模」回應本月底執行，針對「對等關稅」。惟法國財長朗伯德周五向該國BFM電視台稱，反對歐盟報復徵稅，憂觸發歐洲通脹加劇和衰退。

澳表明不報復 日擬訪美磋商

相對而言，印太地區國家更忍讓，印度暫未明確回應，澳洲表明不對被徵10%基線關稅報復，日本首相石破茂則稱擬訪美跟特朗普直接交涉。

美方「對等關稅」其一目的被認為是打擊華企透過越南等第三國「洗產地」，故越南意外地面對46%高稅率。河內此前已表明擬派高官跟美方談判，昨日特朗普在社交平台Truth Social稱剛跟越共總書記蘇林進行「非常有成效」的通話，「他告訴我，如果能與美國達成協議，越南願意將其對美關稅降至零。我代表我們國家向他表示感謝，並說我期待不久後的會晤」。

特朗普：倘京准賣TikTok 或可減關稅

特朗普最新說法再次令人憧憬他國跟美方談判會否有效。路透社稱特朗普周四在空軍一號向隨行記者表示，若其他國家有能令美國受惠的「卓越」回報，他將願展開關稅談判；以TikTok為例，若北京批准售予美資，美方可考慮減低對華關稅。《華爾街日報》當天引述華府官員報道特朗普無意調整10%基線關稅，但仍為承受較高關稅的個別國家保留談判空間。

（華爾街日報/Politico/路透社/新華社）

明報記者

（美徵關稅）

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相關字詞﹕中美關稅戰 中美貿易戰 美歐關係 對華關稅 美越關係 制裁美國 對等關稅 中美角力

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