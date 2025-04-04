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分析：非傳統特貿策 着眼權力國安

【明報專訊】《金融時報》周二（1日）評論指出，美國總統特朗普的貿易政策，着眼於權力與國家安全。想理解當前美國關稅政策，應該少談傳統經濟學，多關注特朗普背後的現實政治。

重新分配美與他國負擔

文章指出，當前美國關稅政策有3項原則值得注意。特朗普的首要現實政治原則，是美國和其他國家的負擔分配須重新調整。特朗普真正關心的只有3個數字：美國對他國的平均關稅率為3%，歐洲對他國的平均關稅率為5%，中國則高達10%。對他與許多美國選民而言，這種差距極不公平。如果總統能在4年內將這些平均值拉近，且不引發重大通脹或「冧市」，那對他與支持者而言就是成功。

不惜代價遏制中國

原則二是美國視中國為最嚴重地緣戰略威脅，必須不惜代價遏制。文章指出，除了貿易逆差，特朗普更關心的是國家安全，因此他推動在船舶、科技、關鍵礦產與能源等領域與中國「脫鈎」（decoupling）。擺脫供應鏈對中國的依賴是現任政府明確的政策目標。美國甚至不願完全信賴與中國貿易關係密切的盟友，例如歐洲（中國是歐盟最大的進口來源國，雙方貿易依存度持續增加），因為政府擔心這些盟友在北京的經濟影響下，難以在關鍵時刻「堅定站隊」。

試圖讓美元貶值增出口競爭力

原則三是特朗普政府既視美元為「過度特權」，現在更是沉重負擔。外界猜測特朗普可能推動類似1985年列根總統簽訂的《廣場協議》（Plaza Accord），試圖讓美元貶值，以增加美國出口競爭力。美元走弱亦有助於推動美國再工業化，這與第二項現實主義原則——遏制中國、保障供應鏈安全——密切相關。

（金融時報）

（美徵關稅）

相關字詞﹕特朗普2.0 關稅 貿易戰

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