關稅反噬 商界憂「美國人變更窮」 商界警告推高通脹失業衰退 囤貨難頂長遠衝擊

代表科技業界的「消費者技術協會」行政總裁夏皮羅（Gary Shapiro）向哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）稱，「對等關稅」相當於向美國人大幅加稅，將推高通脹和失業，並導致經濟衰退：「這些關稅將使美國人變得更貧窮。」全國餐廳協會行政總裁科斯莫（Michelle Korsmo）亦表示「對等關稅」會推高食品和包裝成本，對業界造成影響，商戶將加價把成本轉嫁予消費者。

餐廳老闆塞萬提斯（Michael Cervantes）以從墨西哥出口的產品為例，指其10%關稅只是表面，因連鎖反應下分銷商成本會增加，而他們不會免費服務，這10%將傳遞下去，而分銷商或再加一些額外費用，因此產品送到他手上時，估計價格會較徵收「對等關稅」前高約18%。塞萬提斯稱他無可避免要加價將成本轉嫁顧客，但不會大幅加價。洛杉磯葡萄酒商阿莫羅索（Louis Amoroso）稱目前售賣的葡萄酒約六成美國產，約四成來自外國。對於特朗普公布「對等關稅」，阿莫羅索表示會調整貨源比例。

乳製品農產品保存期短 首當其衝

商品的價格變化速度亦視乎產品種類。在加州三藩市開設高級進口食品專賣店的辛克萊（Alex Sinclair）稱過去逾半年來關稅議題持續發酵，進口商已提前累積大量庫存，預期在美國販售的進口食品價格不會立即上漲，但未來勢必上升。至於消費者何時會感受到外國食品整體變貴，辛克萊稱乳製品和農產品保存期短，將最先受關稅影響，葡萄酒和啤酒保存期較長，進口商或已儲備1至2年庫存，但長遠都對高檔進口食品有衝擊。

辛克萊續指長遠擔憂價格難以預測，因零售商通常提前半年至一年下單，以確保旺季時有產品上架，但價格現持續波動，他們將無法以正確價格下單，關稅會影響商品實際到貨時間、通關流程，因此接下來的復活節、聖誕節，美國消費者或無法在佳節來臨時，隨心所欲買到所需商品。

汽車稅生效 民眾百上加斤

另一方面，特朗普上月底宣布對進口汽車加徵25%關稅的措施亦在周四（3日）生效，下月3日關稅範圍將擴大至引擎等汽車關鍵零部件，特朗普指關稅可促進美國的投資和就業，但分析指或令新車價格增加數千美元。

經《美墨加協議》進口汽車的美製零件部分將獲免稅，但其他來源地零部件關稅仍會令成本大增，因美廠生產大多數汽車有外國製零件，其成本通常佔車成本逾一半。新車售價或因關稅而上升，會令買家轉向二手車市場，在需求增加情况下，二手車售價亦會上升，汽車維修成本上升亦會令保險費增加。

（CBS新聞/紐約時報/中央社）

（美徵關稅）