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中歐表明反擊 京斥「所謂對等」實霸凌

【明報專訊】面臨被特朗普政府徵收「對等關稅」，多個國家和地區加緊研議應對，中國和歐盟是其中少數昨天已表明會反擊。中國外交部和商務部分別抨擊美方嚴重違反世貿組織規則、損害以規則為基礎的多邊貿易體制，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。歐盟本已計劃就鋼鋁關稅對價值260億歐元（約2221億港元）美國進口貨物徵收報復關稅，法國政府發言人透露，歐盟計劃針對美國網絡服務業反擊。

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上，批評美方打着「對等」幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。他重申貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路，敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠方式磋商解決經貿分歧。中國商務部發言人指出，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型單邊霸凌做法。

另一方面，歐盟委員會主席馮德萊恩周四訪問烏茲別克時批評「對等關稅」將打擊所有美國貿易伙伴，並嚴重衝擊世界經濟，「製造混亂而沒有出路」，布魯塞爾正準備採取進一步反制措施。

（新華社/法新社）

（美徵關稅）

相關字詞﹕中國外交部 馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 反制措施 中國商務部 對等關稅 歐盟 中國 美國

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