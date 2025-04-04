中歐表明反擊 京斥「所謂對等」實霸凌

中國外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上，批評美方打着「對等」幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。他重申貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路，敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠方式磋商解決經貿分歧。中國商務部發言人指出，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型單邊霸凌做法。

另一方面，歐盟委員會主席馮德萊恩周四訪問烏茲別克時批評「對等關稅」將打擊所有美國貿易伙伴，並嚴重衝擊世界經濟，「製造混亂而沒有出路」，布魯塞爾正準備採取進一步反制措施。

（新華社/法新社）

（美徵關稅）