美投全球關稅核彈 加徵華34% 針對東南亞封殺「中國+1」 專家警告多國勢陷衰退

基線10% 60「最惡劣違規者」徵更高

10%「基線」關稅對美國近乎所有貿易伙伴（極少數獲豁免）開徵，將於美東時間周六（5日）零時1分（本港周六中午12時1分）起生效。對「最惡劣違規者」徵收個別更高稅率則涉約60國家或地區，包括大部分美國主要貿易伙伴，受影響國家或地區有中國大陸（包括港澳）、歐盟、台灣、韓國、日本等，這部分關稅於美東時間下周三（9日）零時1分生效。有專家評估，由奧巴馬時期至今，美對華關稅已達76%（見圖）。

世貿：全球經貿前景將受重大影響

世貿組織總幹事奧孔喬．伊衛拉昨發聲明表示，世貿正密切關注和分析美國新關稅措施，許多成員已與世貿聯繫。聲明稱全球貿易和經濟增長前景將受重大影響，世貿初步估計美國今年推出的措施或導致今年全球商品貿易量收縮約1％，比先前預測向下修正近4個百分點。她表示擔心各國報復引發關稅戰，導致貿易進一步下滑。

特朗普稱稅率「仁慈」 財長警告勿反擊

特朗普周三在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」計劃，聲稱美國「過去逾50年來一直遭遠近國家，包括朋友和敵人們搶掠、洗劫、盜竊」，形容「對等關稅」措施象徵美國「經濟獨立宣言」。他形容將「對等關稅」率減半是「非常仁慈」。美國財長貝森特接受霍士新聞訪問時警告受影響對象切勿反擊，否則「將面臨局勢升級」；各國和地區如不報復，目前被施加的將是「最高」關稅水平。

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟師羅戈夫（Ken Rogoff）指出，「對等關稅」措施生效後美國將有50%機率陷入經濟衰退，形容特朗普「剛為全球貿易體系投下一枚核彈」，後果將「超乎想像」。另有專家稱今後美國關稅水平將是自1910年以來最高，很大可能令大量國家陷入經濟衰退。

東南亞內地廠商：不得不回國轉內銷

被列為「最惡劣違規者」而遭加徵高關稅的尚有越南、柬埔寨、泰國等東南亞國家，皆是「中國+1」策略（把在中國的部分投資轉移他國）相關的第三國。白宮官員明言此舉為封殺中國貨繞道東南亞「清洗產地」，輸美時避稅。

財新網引述在廣東和柬埔寨同時設廠的內地手袋企業人士稱，「柬埔寨對美出口服飾品關稅一旦增至49%，工廠將難以為繼」，預期美國訂單會進一步向印度轉移。有在東南亞設廠的中國鞋企表示，將不得不回到國內重新發掘客戶，但「鞋服消費，美國佔據全球市場30%，短期不易找到新的大市場」。

廣東汕頭一間玩具廠負責人蔡先生對本報說，「對等關稅」前當地玩具業已大受影響，他今年已未能接獲美國訂單。蔡的公司近年轉向內銷，此前內外銷各佔一半，惟消費不振，今年內銷生意佔比不及一成；至於歐洲市場亦面臨重重困難。

（路透社/法新社/中央社/BBC/自由時報）

（美徵關稅）

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