南大嶼涉海岸保護區 發展局：盡量減影響 尖鼻嘴白泥或涉「生態敏感」地 稱不涉古蹟

【明報專訊】政府建議拓展其餘兩個生態旅遊「片區」，分別是南大嶼生態康樂走廊、尖鼻嘴及白泥生態旅遊節點。對於南大嶼生態康樂走廊的長沙發展區域涉及「海岸保護區」，發展局發言人昨日解釋，長沙現時沙灘設施需要改善，而當局擬建的長沙碼頭亦有助改善水路交通，故當局會按法例發展有關土地，並盡量減低環境影響；又指尖鼻嘴與白泥不涉魚塘及特別古蹟，但附近可能涉及「生態敏感」地方，當局會盡量避開。
南大嶼發展康樂教育 擬讓居民參與
南大嶼生態康樂走廊涉及約9.3公頃可發展土地，包括1.5公頃濕地管理，涵蓋長沙、貝澳、石壁及水口4個地點。長沙定位為康樂樞紐，如設歷奇度假區、水上活動及康樂中心等，並會增設碼頭，加強交通配套。貝澳及水口則用作自然教育，其中貝澳可建約700平方米商業面積的優質營地，當局亦建議增設一條「樹頂步道」。
發展局發言人表示，南大嶼可發展總樓面面積約1.25萬平方米，均為低密度設施，料對環境影響不大，同時會辦深度遊，提高遊客保育意識。發言人提及，當局會考慮讓居民參與有關用地發展，例如帶領導賞團、保留現有水上活動營運者。
尖鼻嘴定位主題活動 白泥主打寧靜景觀
至於尖鼻嘴與白泥屬3個片區中最大面積可發展土地，分別涉及約87公頃及約33公頃地，共約120公頃可發展土地。尖鼻嘴將定位為「主題活動節點」，有關用途土地佔約55公頃，約四成可發展養生旅遊、生態歷奇樂園、度假酒店等，最多六成地可設相容用途設施，例如私人住宅發展。
白泥則定位為「寧靜景觀節點」，有關土地佔約22公頃，約五成土地可發展休閒農耕或釣魚場、生態觀光、露營地等，另最多五成土地可設私人住宅發展等相容設施。兩個節點餘下土地將用於興建道路、社區設施等其他要求設施。
發展局容許發展商可發展部分或全個旅遊節點。發言人解釋，發展商可按比例計算自己需要發展的土地面積，以尖鼻嘴約87公頃用地為例，若發展商選擇發展一半用地，只需發展約43.5公頃地，包括27.5公頃與「主題活動節點」相關的土地，及16公頃地興建其他要求設施。