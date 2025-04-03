南大嶼涉海岸保護區 發展局：盡量減影響 尖鼻嘴白泥或涉「生態敏感」地 稱不涉古蹟

南大嶼發展康樂教育 擬讓居民參與

南大嶼生態康樂走廊涉及約9.3公頃可發展土地，包括1.5公頃濕地管理，涵蓋長沙、貝澳、石壁及水口4個地點。長沙定位為康樂樞紐，如設歷奇度假區、水上活動及康樂中心等，並會增設碼頭，加強交通配套。貝澳及水口則用作自然教育，其中貝澳可建約700平方米商業面積的優質營地，當局亦建議增設一條「樹頂步道」。

發展局發言人表示，南大嶼可發展總樓面面積約1.25萬平方米，均為低密度設施，料對環境影響不大，同時會辦深度遊，提高遊客保育意識。發言人提及，當局會考慮讓居民參與有關用地發展，例如帶領導賞團、保留現有水上活動營運者。

尖鼻嘴定位主題活動 白泥主打寧靜景觀

至於尖鼻嘴與白泥屬3個片區中最大面積可發展土地，分別涉及約87公頃及約33公頃地，共約120公頃可發展土地。尖鼻嘴將定位為「主題活動節點」，有關用途土地佔約55公頃，約四成可發展養生旅遊、生態歷奇樂園、度假酒店等，最多六成地可設相容用途設施，例如私人住宅發展。

白泥則定位為「寧靜景觀節點」，有關土地佔約22公頃，約五成土地可發展休閒農耕或釣魚場、生態觀光、露營地等，另最多五成土地可設私人住宅發展等相容設施。兩個節點餘下土地將用於興建道路、社區設施等其他要求設施。

發展局容許發展商可發展部分或全個旅遊節點。發言人解釋，發展商可按比例計算自己需要發展的土地面積，以尖鼻嘴約87公頃用地為例，若發展商選擇發展一半用地，只需發展約43.5公頃地，包括27.5公頃與「主題活動節點」相關的土地，及16公頃地興建其他要求設施。