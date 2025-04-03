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3生態旅遊片區 前南丫礦場擬建千宅 用單一發展商 邀市場意向書

【明報專訊】繼早前3個北部都會區「片區開發」項目，發展局首次推3個生態旅遊片區，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴與白泥，冀吸「過夜」遊客，昨日起邀市場提交意向書。其中最早招標的前南丫島石礦場用地可建容納1100名訪客的別墅、度假酒店及豪華度假營，拓建世界級遊艇停泊處，以及可建1100伙低密度住宅，並擬出售予單一發展商。局方預計明年下半年開始招標。

曾因反應差擱置 發展局：財務分析可行

該用地發展計劃10多年前因市場反應欠佳擱置，被問會否擔心重蹈覆轍，發展局發言人昨稱曾找顧問做財務分析，結果反映財務可行，重申「我哋好想用好呢個地方」。對於會否擔心3個項目「走樣」變為商業發展，發言人說當局會容許發展商先興建可「賺錢」項目，如住宅及酒店，有助提供現金流，但當局會以招標條款要求如何落實政策發展。

稱南丫倘「拆細」回本期長 單一發展增回報

提交意向書7月2日中午前截止，發展局4月14日將舉行3場簡介會。至於南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴與白泥分別預計2027年及2028年初開始招標（見表）。3個片區在展開法定規劃程序前已邀市場提交意向書，有別於上次北都「片區」做法。發展局發言人表示，當局盼日後土地招標條款已考慮市場興趣，同時能讓投標者開展前期工程，有助加快落實發展。

3個片區只有前南丫島石礦場用地屬單一發展商發展。發言人解釋，若將該項目「拆細」發展，回本期較長，相信由單一發展商開發能令回報提升；另尖鼻嘴與白泥項目涉可發展土地面積較大，故建議由多於一個發展商發展。

供200遊艇停泊 艇會需自行做環評

前南丫島石礦場用地涉25公頃可發展土地（包括5公頃人工湖）、10.8公頃作遊艇停泊處的水體，以及5.7公頃用作水上運動及康樂活動的水體，可發展總樓面面積18.1萬平方米。有關用地將分為旅遊及康樂、遊艇停泊處及低密度住宅三大用途。遊艇停泊處可容納約150至200艘總長度為10至50米的遊艇。發展局發言人提醒，有關遊艇停泊處需做環評程序，遊艇會需自行找顧問公司撰寫環評報告，惟部門亦向遊艇會提供意見。低密度住宅則佔地約7.43萬平方米，總樓面面積約13.6萬平方米，可建約1100個單位，建築物樓高3至8層，預計人口約3100。

昔反應差因乏基建成本高 今降樓面面積

翻查資料，政府2012年展開「南丫島索罟灣前南丫石礦場未來土地用途發展規劃及工程研究」及第一階段公眾參與活動，大多人認同「旅遊及房屋」方案，惟2014年進行第二階段社區參與，並展開市場意向調查後，卻發現市場顧慮石礦場缺乏交通及基建設施，需投放大量資源提升基建配套，投資意欲較低，故政府擱置計劃至今。

發展局發言人昨表示，10多年前因擬議發展樓面面積較大，基建需作大改動，甚至曾研究是否需要由香港島接駁一條水管到南丫島，或令項目成本高昂，因此今次計劃已降低樓面面積，毋須牽涉大規劃基礎建設，不過發展商須負擔基建工程費用。

被問若市場反應欠佳，會否擔心需再次擱置計劃，發展局發言人稱當局曾找顧問做財務分析，結果反映財務可行，重申「我哋好想用好呢個地方」；又盼香港產業更多元化，如海島旅遊。

測量師冀政府負責配套 議員倡允先建賺錢項目

香港測量師學會前會長林家輝表示，關注該3個片區較缺乏基建設施，若由發展商負擔相關工程費，或削弱發展意欲，冀由政府負責排污、供水、交通等配套。民建聯立法會議員劉國勳說，讓發展商先興建「賺錢」項目可及早有現金流用作發展，亦相信政府會透過地政條款規範發展商，以免令3個項目變成地產項目。

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