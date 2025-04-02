個人報稅表發266萬份 疫後新高

稅務局昨日公布，已發出約23萬份2024/25課稅年度利得稅報稅表、12萬份物業稅報稅表及33萬份僱主報稅表，並將於5月2日發出約266萬份個別人士報稅表，提醒納稅人及僱主一般須於報稅表發出日起一個月內填報。稅務局發出的報稅表數量較疫情前多，以個別人士報稅表為例，已超越2020/21年度260萬份。

利得稅僱主報稅表同增

議員：疫下跌出稅網 今重報

黃俊碩稱，不排除稅務局要履職收稅，向一些曾停了報稅的市民「撞下」，確保市民按責任報稅和交稅。至於利得稅及僱主報稅表增，黃說疫情期間部分公司跌出稅網，稅局一般在三四年後再要求這些公司重新報稅，因此今年報稅表數量增加。

財政司長陳茂波在新一份《財政預算案》預測，2025/26年度收入6594億元，其中入息及利得稅預計3012億元，較2024/25年度修訂預算上升8.4%。黃俊碩表示樂觀，一方面是交稅的人可能增加，同時政府削減稅務寬減，變相令稅收增加。

稅務局鼓勵納稅人透過「稅務易」提交報稅表，稅納人透過電子方式交表時，可連同符合「網頁內嵌式可擴展商業報告語言」（iXBRL）格式的佐證文件一併提交，又提醒郵寄交表者付足郵資，不會接收郵資不足的郵件。