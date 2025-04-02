林哲玄：電子煙屬吸毒工具 籲加快禁

【明報專訊】據悉政府本月底將向立法會提交牽涉「控煙十招」的修例草案。吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，歡迎政府將「控煙十招」一併遞交立法會修例，不過希望當局能盡量縮短禁止管有電子煙等措施的過渡期，並盡快交代次階段推行時間表。醫衛界立法會議員林哲玄質疑現時方案對於禁止管有電子煙及禁止加味煙進度「有啲慢」，促當局加快打擊進程。
湯修齊促交代次階段時間表
湯修齊表示，希望政府能跟隨去年公布控煙措施的時間表，盡量在明年落實「控煙十招」，並呼籲政府在立法同時加強公眾教育。禁止管有電子煙等另類煙草產品方面，他說明白政府推行新政策「循序漸進」，惟希望盡快落實首階段安排，包括禁止在公共場所私人管有另類煙物質、吸食電子煙，並盡快提供次階段推行時間表。
對於政府擬先禁非薄荷加味煙，次階段再禁薄荷煙，湯修齊說歡迎政府禁止加味煙，又說水煙較多是水果和糖果味，相信首階段禁止非薄荷加味煙後，能即時有效打擊水煙，進而減低水煙對青少年的危害。
林哲玄強調，電子煙同時是「吸毒工具」，隱蔽度頗高，在青少年群體中猖獗，應加快禁止，且早前本港已禁止電子煙煙彈入口，禁止管有的過渡期可壓縮。他說本港女性吸薄荷煙比例大，其味道是吸引許多人吸煙的重要因素，政府應加快打擊加味煙。
陳凱欣倡分拆修例先打私煙
邵家輝憂「過辣」助長私煙
選委界議員陳凱欣表示，私煙造成稅收損失，希望政府加快打擊私煙，建議當局研究分開修例等方法，以免因禁止管有電子煙、禁止加味煙等「辣招」爭議大，拖慢打擊私煙進度。她稱今年立法會換屆，多個政策局有重要草案提交立法會，除控煙措施外，醫衛局還有涉輔助醫療、醫健通等爭議頗大的草案提交立法會討論，「驚審唔切」，冀醫衛局能多向議員及持份者解說。
批發及零售界立法會議員邵家輝重申不支持禁止加味煙，憂措施阻礙外地旅客來港意願，認為政府強調控煙不影響旅遊說法「不夠全面」，亦憂措施「過辣」會助長私煙。