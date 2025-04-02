林哲玄：電子煙屬吸毒工具 籲加快禁

湯修齊促交代次階段時間表

湯修齊表示，希望政府能跟隨去年公布控煙措施的時間表，盡量在明年落實「控煙十招」，並呼籲政府在立法同時加強公眾教育。禁止管有電子煙等另類煙草產品方面，他說明白政府推行新政策「循序漸進」，惟希望盡快落實首階段安排，包括禁止在公共場所私人管有另類煙物質、吸食電子煙，並盡快提供次階段推行時間表。

對於政府擬先禁非薄荷加味煙，次階段再禁薄荷煙，湯修齊說歡迎政府禁止加味煙，又說水煙較多是水果和糖果味，相信首階段禁止非薄荷加味煙後，能即時有效打擊水煙，進而減低水煙對青少年的危害。

林哲玄強調，電子煙同時是「吸毒工具」，隱蔽度頗高，在青少年群體中猖獗，應加快禁止，且早前本港已禁止電子煙煙彈入口，禁止管有的過渡期可壓縮。他說本港女性吸薄荷煙比例大，其味道是吸引許多人吸煙的重要因素，政府應加快打擊加味煙。

陳凱欣倡分拆修例先打私煙

邵家輝憂「過辣」助長私煙

選委界議員陳凱欣表示，私煙造成稅收損失，希望政府加快打擊私煙，建議當局研究分開修例等方法，以免因禁止管有電子煙、禁止加味煙等「辣招」爭議大，拖慢打擊私煙進度。她稱今年立法會換屆，多個政策局有重要草案提交立法會，除控煙措施外，醫衛局還有涉輔助醫療、醫健通等爭議頗大的草案提交立法會討論，「驚審唔切」，冀醫衛局能多向議員及持份者解說。

批發及零售界立法會議員邵家輝重申不支持禁止加味煙，憂措施阻礙外地旅客來港意願，認為政府強調控煙不影響旅遊說法「不夠全面」，亦憂措施「過辣」會助長私煙。