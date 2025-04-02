禁公開吸電子煙 擬明年次季推 消息：非薄荷加味煙最快下年禁 「須先打擊私煙」

明報記者 陳柔雅 楊晨

吸煙與健康委員會歡迎政府將全數「控煙十招」交予立法會修例，盼各措施過渡期能盡量縮短，並盡快交代次階段時間表。有議員質疑禁止管有電子煙及禁止加味煙進度較慢，認為電子煙是「吸毒工具」，應再加快立法禁止（見另稿）。

本港前年吸煙率9.1%，當局目標今年降至7.8%，政府去年6月提出10項短期控煙措施。消息人士透露大致完成草擬修例草案，本月底提交立法會，涵蓋「控煙十招」，但會分先後推出（見表）。據悉首先重點打擊私煙，包括推出完稅標籤制度，並增加私煙相關罪行罰則。

私煙買賣最高罰款倍增 可囚7年

消息稱，買賣未完稅煙最高罰則將由現時罰款100萬元和監禁兩年，提高至罰款200萬元和監禁7年；入境旅客攜帶多於19支免稅煙的罰則，由每支煙2000元罰款及應繳稅款5倍罰款，增至5000元及應繳稅款5倍罰款。兩者在修例通過後即時生效。

保障市民免受二手煙害方面，政府擬禁止排隊時吸煙，據悉適用於排隊輪候登上公共交通工具或進入高人流處所如醫院、文娛中心、體育館、公眾遊樂場等；另擬擴大禁煙區至院舍、醫院等指定出入口3米範圍內。消息稱，預料兩措施明年初生效，違反後者定額罰款由1500元增至3000元，排隊吸煙罰款相同。

本港2022年4月底起禁售和禁進口電子煙等另類煙草產品，政府擬進一步禁止私人管有。消息稱目標明年第二季先禁止在公共場所私人管有另類煙物質，例如電子煙彈，但不包括煙機，意味屆時不能在公共場所公開吸電子煙；視乎首階段成效，次階段再考慮是否將禁令擴展至所有地方及擴至煙機。至於為何不一刀切禁止私人管有另類煙草產品，消息人士稱主要是考慮到執法「可操作性」，並相信禁止另類煙入口後，4年時間已足夠讓市民處理另類煙貨尾。

另類煙已禁入口 信4年貨尾已清

政府去年提出禁止加味煙，惹商界和酒吧業反彈，消息稱首階段會先禁止非薄荷味煙，第二階段禁薄荷煙。被問較多人吸薄荷煙，為何先禁非薄荷味煙，消息人士認為較穩妥是訂立規管機制，並先以禁止非薄荷味作試點。

消息稱，必須先做好完稅標籤制度、打擊私煙，「行好制度後先禁加味煙」，料最快2026、2027年禁非薄荷煙，禁薄荷煙則未有時間表。

稱內地人多抽傳統煙 不影響旅遊

政商界質疑修例削弱旅客來港意欲，消息人士重申修例對遊客無影響，2022年4月起遊客已不可將電子煙等另類煙草產品帶來港，而新加坡、泰國等已禁另類煙，也不見有大問題。他說絕大部分內地人吸食原味傳統煙，料禁加味煙、另類煙對內地旅客影響「微乎其微」。被問分階段推出措施是否與商界壓力有關，消息稱過程中有聽不同意見，不存在因任何壓力而改變，形容最終方案有效易明且可操作。

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